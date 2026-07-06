Jedna od najpoznatijih srpskih modnih influenserki, Tamara Kalinić, izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, italijanskom modnom menadžeru Filipu Testi, na glamuroznoj ceremoniji održanoj na obali čuvenog jezera Komo.

Venčanje je organizovano u luksuznoj vili Villa Pizzo, jednoj od najlepših istorijskih vila na jezeru Komo, poznatoj po raskošnim vrtovima i pogledu koji oduzima dah. Na slavlju se okupilo više od stotinu zvanica iz sveta mode, biznisa i društvenog života, a sve je bilo organizovano daleko od očiju javnosti.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je Tamaru do oltara dopratio njen otac, dok je hor uživo izvodio operske arije i dodatno ulepšao romantičnu atmosferu.

Dve venčanice za najvažniji dan

Tamara je za venčanje promenila dve venčanice. Prvu je nosila tokom ceremonije, dok se za nastavak proslave presvukla u drugu, moderniju kreaciju. Mladoženja je ostao veran klasičnoj eleganciji i pojavio se u belom odelu, savršeno uklopljenom u mediteranski ambijent.

Dekoracija je bila u znaku belog cveća, stotina sveća i zlatnih detalja, pa je čitava vila izgledala kao scena iz romantičnog filma.

Ljubavna priča počela sasvim slučajno

Tamara i Filipo upoznali su se 2020. godine na rođendanskoj proslavi zajedničke prijateljice u Parizu. Kako je influenserka ranije ispričala, te večeri uopšte nije planirala da ode na okupljanje, ali joj je upravo ta odluka promenila život.

Među petnaestak gostiju iz sveta mode jedino Filipa nije poznavala, a odmah joj je privukao pažnju.

– Proveli smo celo veče zajedno. Sutradan me je pozvao i čekao ispred revije. To mi je bilo neverovatno simpatično – ispričala je jednom prilikom.

Priznaje da nije želela da gubi vreme, pa mu je već na prvom sastanku otvoreno rekla da joj se dopada.

– Rekla sam mu: "Ti se meni sviđaš". Ako je obostrano, odlično, ako nije, svako svojim putem – prisetila se Tamara.

Najvažnije joj je bilo da ga prihvati porodica

Influenserka je više puta isticala da joj je bilo važno da njen partner osvoji njenu porodicu, posebno oca.

– Kada sam videla da se njih dvojica odlično slažu, znala sam da je to to. Osetila sam njihov blagoslov – govorila je Tamara.

Dodala je i da Filip obožava Srbiju, iako ne razume domaću muziku.

– Kaže da najviše voli naše ljude jer su srdačni i veseli. Uvek želi da dođe sa mnom u Srbiju i mnogo voli naše druženje i atmosferu – ispričala je ranije.

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je italijanski menadžer u svetu luksuzne mode. Tokom karijere sarađivao je sa prestižnim modnim kućama, među kojima su Balmain i Off-White, a poznat je po tome što privatni život drži daleko od javnosti.

Par se verio 2023. godine u Italiji, a sada su svoju višegodišnju ljubav krunisali raskošnim venčanjem na jednom od najlepših mesta u Evropi. Ceremonija na jezeru Komo već je proglašena jednim od najglamuroznijih venčanja godine.