Reč je o oticanju stopala i članaka, koje se javlja bez očiglednog razloga i ne prolazi ni nakon odmora. Iako otečena stopala mogu imati različite uzroke, kardiolozi navode da su ona često među prvim znacima da srce ne pumpa krv dovoljno efikasno. Kada srce oslabi, krv se sporije vraća iz donjih delova tela, pa dolazi do zadržavanja tečnosti koja se skuplja upravo u stopalima, člancima i potkolenicama.

Ovaj simptom se često razvija postepeno. Mnogi ga pripisuju vrućini, dugom stajanju ili godinama, pa ga ignorišu mesecima. Međutim, ukoliko primetite da vam obuća postaje tesna, da se na člancima pojavljuju tragovi od čarapa ili da otok traje danima, vreme je za pregled kod lekara.

Stručnjaci iz Američkog udruženja za srce navode da se uz oticanje stopala često javljaju i drugi simptomi koji na prvi pogled ne deluju povezano sa srcem. To mogu biti neobičan umor, manjak energije, zadihanost pri penjanju uz stepenice, ubrzan rad srca ili naglo povećanje telesne težine zbog zadržavanja tečnosti.

Važno je naglasiti da otečena stopala ne znače automatski da osoba ima srčano oboljenje. Slične tegobe mogu biti povezane i sa problemima sa venama, bubrezima ili jetrom. Ipak, ako se otok javlja često, zahvata obe noge i prati ga osećaj zamora ili gušenja, lekarski pregled ne bi trebalo odlagati.

Lekari ističu da rano otkrivanje srčanih problema značajno povećava uspešnost lečenja. Zato sledeći put kada primetite da su vam stopala neobično otečena, nemojte odmah pretpostaviti da je kriva samo vrućina. Ponekad upravo taj detalj može biti prvo upozorenje da srce traži pomoć.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne može zameniti savet ili pregled lekara!