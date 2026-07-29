Kafa bez kofeina sve je popularniji izbor među ljudima koji žele da uživaju u omiljenom napitku, ali bez efekata koje kofein može da izazove.

Iako sadrži veoma malu količinu kofeina, istraživanja pokazuju da može imati brojne zdravstvene koristi za organizam.

Može da pomogne u prevenciji dijabetesa

Naučne studije ukazuju na to da redovno konzumiranje kafe bez kofeina može biti povezano sa manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Veruje se da antioksidansi, posebno polifenoli, podstiču ćelije pankreasa da luče insulin, što doprinosi boljoj regulaciji nivoa šećera u krvi.

Doprinosi zdravlju jetre

Istraživanja pokazuju da kafa bez kofeina može imati zaštitni efekat na jetru i pomoći u smanjenju upala i oštećenja ovog organa.

Stručnjaci navode da je redovno ispijanje ovog napitka povezano sa povoljnijim vrednostima jetrenih enzima, što može biti značajno u prevenciji pojedinih oboljenja jetre.

Dobra je i za srce

Prema rezultatima pojedinih studija, osobe koje piju dve do tri šolje kafe dnevno, bilo da je sa ili bez kofeina, imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti u odnosu na one koji kafu uopšte ne piju.

Bez neželjenih efekata kofeina

Za razliku od obične kafe, kafa bez kofeina ne izaziva ubrzan rad srca, nervozu, nesanicu ili drhtavicu kod većine ljudi.

Zbog toga je često preporučuju osobama koje su osetljive na kofein, imaju anksioznost, poremećaje srčanog ritma ili iz zdravstvenih razloga treba da ograniče njegov unos.

Ima malu količinu kofeina

Važno je znati da kafa bez kofeina nije potpuno bez kofeina. Tokom procesa proizvodnje uklanja se oko 97 odsto kofeina, pa jedna šolja i dalje može sadržati oko dva miligrama, dok obična kafa ima približno 95 miligrama u jednoj šolji, piše „Health“.

Iako je ta količina mala, osobe koje su izrazito osetljive na kofein ili imaju alergijsku reakciju trebalo bi da budu oprezne.

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