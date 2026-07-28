Državljanka Slovačke, mlada Klaudija, zaposlena u turističkoj agenciji u Omanu, doživela je nagli zdravstveni kolaps koji je predstavljao ozbiljan dijagnostički izazov za lekare.

Stanje koje je inicijalno ličilo na toplotni udar brzo se razvilo u po život opasnu situaciju uzrokovanu retkom bakterijskom infekcijom.

"Mislila sam da je samo sunčanica", izjavila je Klaudija, opisujući prve simptome. Njen slučaj, koji je privukao pažnju javnosti putem društvenih mreža, ukazuje na izuzetan brz progres bolesti i teške posledice koje je infekcija ostavila na njen organizam, piše tnlive.sk.

Početni simptomi

Klinička slika započela je simptomima nalik na sunčanicu. "Imala sam visoku temperaturu", objasnila je Klaudija. Međutim, njeno stanje se rapidno pogoršavalo, što je kulminiralo potpunim kolapsom. Razvili su se teški neurološki simptomi, poput konfuzije i halucinacija.

Situacija je dodatno eskalirala kada je pacijentkinja u potpunosti izgubila sposobnost govora (afazija) i gutanja (disfagija), što je onemogućilo komunikaciju i oralni unos hrane. Jasan pokazatelj ozbiljnog neurološkog problema bio je i fizički simptom: primećena je izražena slabost desne strane lica, što je upućivalo na akutno oštećenje centralnog nervnog sistema.

Dijagnostička potraga za uzrokom

Nakon hitne hospitalizacije, omanski lekari započeli su opsežnu dijagnostičku obradu. Laboratorijski nalazi ukazivali su na tešku sistemsku upalu. Nalazi su upućivali na ozbiljnu bakterijsku infekciju i visok rizik od sepse.

Zbog utvrđivanja uzroka neuroloških ispada, sprovedena je magnetna rezonanca mozga. Snimci su potvrdili lezije u centrima za govor i motoriku, što je odgovaralo dijagnozi moždanog udara. Prvobitna sumnja bila je usmerena na meningitis, no analiza cerebrospinalne tečnosti isključila je tu mogućnost. Time je dijagnostička zagonetka postala složenija, a lekari su morali brzo da identifikuju primarno žarište infekcije.

Infektivni endokarditis

Ključan korak u dijagnostici bilo je dokazivanje prisutnosti bakterije u krvotoku (bakterijemija) putem hemokultura. Odmah je primenjena intenzivna antibiotska terapija, no ostalo je nejasno gde se nalazi primarno žarište koje kontinuirano otpušta bakterije u cirkulaciju.

Prema izveštajima slovačkih medija, neurohirurg je, nakon isključivanja primarne infekcije mozga, posumnjao na srce kao mogući izvor. Kako je Klaudija kasnije ispričala, lekar je izneo "izuzetno nestandardnu i gotovo zastrašujuću teoriju" da se izvor infekcije nalazi u srcu.

Detaljnije pretrage potvrdile su dijagnozu infektivnog endokarditisa – stvaranje bakterijskih nakupina na srčanim strukturama, najverovatnije zaliscima. To stanje izuzetni je opasno jer se fragmenti inficiranih ugrušaka (septički emboli) mogu otkinuti i krvotokom dospeti do mozga ili drugih organa, uzrokujući moždane udare ili infarkte. U Klaudijinom slučaju, septički embolus stigao je do mozga i prouzrokovao moždani udar. "Izolovali su vrlo retku vrstu bakterije", potvrdila je Klaudija.

Lekari u Omanu smatraju ovaj slučaj medicinskom retkošću te razmatraju objavu stručne studije kako bi svoja saznanja podelili s međunarodnom medicinskom zajednicom.

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