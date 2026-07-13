Psihoterapeutkinja tvrdi da jedna svakodnevna navika, koju doživljava čak 98 odsto ljudi, može ozbiljno narušiti partnerske odnose i vremenom povećati rizik od raskida.

Bez obzira na to da li ste u vezi šest meseci ili 16 godina, svaki odnos zahteva trud, strpljenje i spremnost na kompromis.

Često upravo sitnice koje ponavljamo iz dana u dan, a ne velike svađe, imaju najveći uticaj na kvalitet partnerske veze.

Prema rečima psihoterapeutkinje Eloiz Skiner, jedna veoma česta navika koju mnogi ni ne primećuju može postepeno narušavati odnos jer pokazuje nedostatak poštovanja prema partneru i slabi temelje zdrave veze, poput poverenja, bliskosti, međusobnog uvažavanja i otvorene komunikacije.

O kojoj navici je reč?

Reč je o prekidanju partnera dok govori. Iako na prvi pogled deluje bezazleno, stručnjaci upozoravaju da ovu naviku ne bi trebalo zanemariti.

Istraživanje kompanije "Rescue Time" pokazalo je da čak 98 odsto ljudi bude prekinuto u razgovoru nekoliko puta svakog dana, bilo kod kuće, na poslu ili u drugim situacijama.

Skiner objašnjava da prekidanje razgovora preusmerava pažnju na osobu koja prekida, zbog čega sagovornik može da se oseća zanemareno ili kao da ga niko ne sluša.

„Prekidanje može ostaviti utisak da osoba želi da preuzme kontrolu nad razgovorom, jer menja tok komunikacije i može se doživeti kao nepoštovanje, u zavisnosti od dinamike odnosa“, istakla je psihoterapeutkinja.

Dodaje da ovakvo ponašanje često dovodi do ozbiljnih problema u komunikaciji.

„Kada nekoga prekinemo, često unapred pretpostavljamo šta želi da kaže ili pogrešno tumačimo njegovu poruku, što povećava mogućnost nesporazuma“, navodi Skiner za „Unilad“.

Još jedna navika koja udaljava partnere

Skiner upozorava da prekidanje nije jedino ponašanje koje može narušiti vezu.

„Gubitak zajedničkog dijaloga može imati veliki uticaj. Ako više nemate želju da pitate partnera kako je proveo dan ili imate osećaj da vas više ne sluša dok govorite o svojim iskustvima, to može ozbiljno oslabiti odnos“, kaže ona.

Poseban problem predstavlja prekomerna upotreba mobilnog telefona.

„Ako je partner stalno na telefonu i isključuje se iz razgovora dok mu se obraćate, to može narušiti poverenje, bliskost i sposobnost da održite kvalitetnu komunikaciju“, zaključila je psihoterapeutkinja.

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