Koliko puta vam se desilo da operete prozore, a već posle dva-tri dana izgledaju kao da ih niste ni pipnuli? Meni jeste, i to ne jednom. Prašina, tragovi od kiše, otisci... sve se vrati neverovatno brzo. Zato sam rešila da isprobam jedan stari trik koji Ruskinje koriste godinama i moram da priznam, prijatno me je iznenadio.

Najbolje od svega je što vam ne trebaju skupi preparati. Dovoljna su tri sastojka koja verovatno već imate u kuhinji, a prozori ostaju čisti i sjajni mnogo duže nego kada koristite kupovne sprejeve.

Zašto kupovni sprejevi često razočaraju?

Možda vam se čini da su prozori blistavi čim ih obrišete, ali mnogi preparati ostavljaju tanak sloj koji se ne vidi golim okom. Upravo taj sloj privlači prašinu, pa staklo vrlo brzo ponovo izgleda prljavo.

Zbog toga se mnoge domaćice vraćaju starim, proverenim receptima koji čiste staklo, a ne ostavljaju ništa iza sebe.

Trik je u jednom sastojku koji retko ko koristi

Glavna zvezda ove mešavine je kukuruzni skrob. Zvuči neobično, ali upravo on pomaže da se masne naslage skinu sa stakla bez grebanja. Kada se spoji sa alkoholnim sirćetom, dobija se prirodno sredstvo koje odlično uklanja kamenac, tragove kiše i prljavštinu.

Rezultat su prozori koji izgledaju kao da ste ih upravo oprali.

Evo šta vam je potrebno

pola litra mlake vode

jedna supena kašika alkoholnog sirćeta

jedna kašičica kukuruznog skroba

Sve sipajte u bocu sa raspršivačem i dobro protresite. Nemojte da vas zbuni što će tečnost biti pomalo mutna – to je sasvim normalno zbog skroba.

Kako ja perem prozore

Isprskam staklo, pa ga prebrišem običnom pamučnom krpom kružnim pokretima. Na kraju uzmem suvu mikrofiber krpu i pređem od vrha ka dnu. Upravo taj poslednji korak pravi razliku i daje onaj kristalni sjaj bez tragova.

Jedan savet koji sam naučila vredi zlata, nikada ne perite prozore po jakom suncu. Tečnost se tada prebrzo suši i ostaju fleke ma koliko se trudili. Mnogo je bolje da to uradite rano ujutru ili kada je oblačno.

Još jedan trik koji koriste profesionalci

Ako želite da odmah znate gde je ostala neka mrlja, spoljašnji deo prozora brišite vodoravnim pokretima, a unutrašnji uspravnim. Tako ćete na prvi pogled videti da li je trag sa spoljne ili unutrašnje strane stakla.