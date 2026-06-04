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Jedite ih i smršajte! Ove 2 namirnice bukvalno tope salo sa stomaka!

Fitnes trener otkriva koje namirnice pomažu u topljenju sala sa stomaka.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.08:50
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Jedite ih i smršajte! Ove 2 namirnice bukvalno tope salo sa stomaka!
Foto: Shutterstock | Shutterstock/ARMMY PICCA
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Stručnjaci tvrde da su za efikasno mršavljenje i skidanje sala sa stomaka najvažniji izbor namirnica i balans u ishrani. Fitnes trener Džena Riko otkrila je u videu na TikToku da postoje dve vrste hrane koje mogu znatno ubrzati sagorevanje masti i pomoći da se telo prirodno oblikuje – proteini i fermentisana hrana.

Proteini

Proteini su ključni za ubrzavanje metabolizma i kontrolu apetita. Pomažu da duže ostanemo siti i aktiviraju prirodne mehanizme tela za sagorevanje mast i, naročito u predelu stomaka.

Namirnice bogate proteinima uključuju:

- belo meso i ribu (posebno tunjevinu),

- pasulj i mahunarke,

- jaja,

- mleko i mlečne proizvode,

- banane (u kombinaciji sa proteinima za stabilnu energiju).

Fitnes trener savetuje da se tokom svakog obroka unese oko 30 grama proteina, a tokom užina oko 15 grama. Redovno konzumiranje proteina pomaže u izgradnji mišićne mase i sprečava nagle oscilacije šećera u krvi.

Fermentisana hrana

Fermentisana hrana, kao što su jogurt, kefir, kiseli kupus, kimči i kiseli krastavci, sadrži probiotike. To su dobre bakterije koje poboljšavaju varenje i ravnotežu u crevima . Zdrava creva znače bolju apsorpciju hranljivih materija i brži metabolizam, što direktno utiče na mršavljenje. „Fermentisana hrana biće vaše tajno oružje protiv nadutosti“, objašnjava Džena. „Ona smanjuje gasove i pomaže da se stomak prirodno spljošti, mnogo efikasnije nego bilo koji kupovni napitak.“

Kombinujte hranu i trening

Iako je ishrana ključna, Džena ističe da trajni rezultati dolaze samo uz redovno vežbanje. Kombinacija unosa proteina, fermentisane hrane i fizičke aktivnosti daje najbolje rezultate, bez strogih dijeta i iscrpljivanja. „Mršavljenje nije gladovanje, već balans između onoga što jedemo i koliko se krećemo“, zaključuje fitnes trener.

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