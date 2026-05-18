Neki napici koje svakodnevno pijemo mogu imati ozbiljan uticaj na zdravlje srca. Prema rečima doktora Evana Levina, kardiologa sa više od 30 godina iskustva, određena pića mogu povećati rizik od srčanih problema, pa čak i infarkta.

Na svom TikTok kanalu, gde često deli zdravstvene savete na jednostavan i duhovit način, otkrio je koja pića najviše ugrožavaju zdravlje srca.

Gazirani sokovi

Gazirani sokovi spadaju među najveće neprijatelje zdravog srca. Prema Levinovim rečima, jedna limenka gaziranog pića može sadržati čak oko deset kašičica šećera ili istu količinu u obliku kukuruznog sirupa.

Tolika količina šećera može dovesti do:

· povećanja telesne težine

· rasta nivoa triglicerida

· povećanja šećera u krvi

· većeg rizika od dijabetesa

Svi ovi faktori mogu značajno povećati rizik od srčanih bolesti.

„Zamislite da pijete petinu šolje čistog kukuruznog sirupa. Upravo to radite svaki put kada popijete gazirano piće“, upozorava kardiolog.

Energetski napici

Energetska pića takođe predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje srca. Levin ih čak naziva „baterijskom kiselinom za srce“ zbog njihove kombinacije kofeina i velike količine šećera.

Ovi napici često sadrže:

· čak 1,5 puta više kofeina od kafe

· između 8 i 15 kašičica šećera

Takva kombinacija može snažno opteretiti srce i povećati rizik od srčanih problema.

Stručnjaci upozoravaju da preterana konzumacija gaziranih i energetskih pića može negativno uticati na zdravlje srca. Zato je preporuka da se ova pića konzumiraju umereno ili zamene zdravijim alternativama poput vode, prirodnih sokova ili nezaslađenog čaja.

