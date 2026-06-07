Tri horoskopska znaka dobiće poseban kosmički vetar u leđa kada je reč o finansijama, a moguć je čak i dobitak na lotou. Ako ste razmišljali da okušate sreću, sada je pravo vreme da poslušate univerzum. U nastavku pročitajte koji znaci će imati najviše uspeha u igrama na sreću tokom ove godine.

Bik

Neočekivani novac dolazi iznenada. Za Bika, ova godina donosi pozitivne preokrete i šanse za velike dobitke. Otvaraju se vrata finansijskim iznenađenjima. Sve što ste gradili s upornošću sada može uroditi plodom. Ako vam dođe da popunite tiket, posebno u junu i septembru, poslušajte taj osećaj. Važni brojevi mogu biti povezani s ličnim datumima.

Rak

Unutrašnji glas vas vodi ka novcu. Rakovi, vaša čuvena intuicija biće vaš najjači saveznik. Jupiter, planeta sreće, donosi vam povoljne finansijske okolnosti, naročito u drugom delu godine. Brojevi koji vam se ponavljaju ili se pojavljuju u snovima mogu imati posebno značenje. Avgust i decembar su vaši najpovoljniji meseci za igre na sreću. Verujte sebi – intuicija bi mogla dovesti do dobitka koji menja život.

Strelac

Sreća prati hrabre. Strelčevi imaju prilike za značajne novčane dobitke. Igrajte igre na sreću, posebno u junu, jer je tada kosmička energija posebno usmerena ka vama. Hrabra odluka mogla bi vas dovesti do finansijskog dobitka koji će vam otvoriti nova vrata. Oktobar će biti ključan za preduzimanje smelih koraka jer se pojačava vaša sposobnost da prepoznate prave prilike. Tiket kupljen u pravom trenutku mogao bi da bude dobitni!

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