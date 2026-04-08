Redovno konzumiranje voća i povrća ključno je za očuvanje zdravlja srca i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Prema savetima kardiologa, određene vrste voća posebno su korisne jer pomažu u snižavanju holesterola i regulaciji krvnog pritiska.

Za užinu se najčešće preporučuju jabuke, banane i bobičasto voće, jer sadrže važne nutrijente koji direktno utiču na zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Jabuke za snižavanje holesterola

Jabuke su bogate polifenolima i flavonoidima, koji imaju snažno antioksidativno dejstvo. Takođe su odličan izvor vlakana, vitamina C i kalijuma. Zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu, jabuke pomažu u kontroli šećera u krvi i smanjenju lošeg holesterola. Time direktno doprinose smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Banane za regulaciju krvnog pritiska

Banane su izuzetno hranljive i sadrže vlakna, vitamin C, vitamin B6, kalijum i magnezijum. Kalijum igra ključnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska, dok vlakna poboljšavaju varenje. Osim toga, vitamin B6 podržava rad mozga i nervnog sistema, što dodatno doprinosi opštem zdravlju.

Borovnice za zdravlje srca

Borovnice i drugo bobičasto voće poznati su po visokom sadržaju antioksidanata i vlakana. Ove supstance pomažu u održavanju normalnog nivoa holesterola, smanjuju upalne procese u organizmu i sprečavaju nagli rast krvnog pritiska. Redovna konzumacija bobičastog voća može značajno doprineti zdravlju srca.

Za najbolje rezultate, preporučuje se svakodnevna konzumacija kao deo uravnotežene ishrane.

