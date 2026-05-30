Mnogi se u borbi protiv starenja fokusiraju na proizvode za negu kože i razne tretmane, no dr. Dženin Boring smatra da određena pića takođe mogu imati važnu ulogu. U YouTube videu izdvojila je napitke za koje tvrdi da mogu negativno uticati na kolagen i zdravlje creva. Prema njenim rečima, njihova redovna konzumacija može pridoneti vidljivijim znakovima starenja. Ovo su tri popularna pića koja, kako kaže, mogu ubrzati starenje i štetiti zdravlju creva.

Gazirana pića

Na vrhu njene liste nalaze se gazirana pića. "Sadrže šećer koji uzrokuje glikaciju, a ona dovodi do umrežavanja kolagenskih vlakana, zbog čega starite mnogo brže", upozorila je dr. Boring. Objasnila je da oštećenje kolagena može uticati na čvrstoću i elastičnost kože. Dodala je i da veštački zaslađivači u dijetalnim verzijama mogu negativno uticati na crevni mikrobiom.

Energetska pića

Dr. Boring kao drugu lošu opciju navodi energetske napitke. "Nažalost, sadrže kofein, ali bez antioksidansa koji se prirodno nalaze u kafi i čaju", objasnila je. Smatra da zbog toga telo ostaje bez dela zaštite od oksidativnog stresa. Dodaje da mnoga energetska pića sadrže velike količine šećera, veštačkih aroma i drugih aditiva.

Alkohol

Na listi se našao i alkohol. "Alkohol uništava i vaš mikrobiom", upozorava dr. Boring, ističući da može smanjiti broj korisnih bakterija u crevima. Prema njenim rečima, to može uticati na proizvodnju kolagena i funkciju kožne barijere. Osim toga, poznato je da alkohol uzrokuje dehidraciju, zbog čega koža može izgledati umornije.

Video: