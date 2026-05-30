Ponekad se čini kao da su pacovi svuda. Možete ih primetiti pored kanti za smeće na ulici, a mogu se pojaviti i u vašem dvorištu. Zbog toga je lako steći utisak da su ovi glodari neizbežan deo gajenja hrane kod kuće — ali ne mora da bude tako.

Postoji mnogo stvari koje možete da uradite kako biste sprečili ove česte baštenske štetočine pre nego što naprave štetu u vašoj povrtnjaku. Sve ove metode su humane i ne uključuju upotrebu zamki, pa su bezbedne za vas, pacove i vašu baštu u celini.

Stručnjaci za štetočine u nastavku otkrivaju kako da prirodno odvratite ove neželjene goste.

Koristite vatu natopljenu uljem nane

Vata natopljena uljem nane, strateški postavljena, može da odbija pacove kao i miševe. Postavite je oko oboda bašte i blizu ulaznih tačaka, kaže Kajl Tarner, osnivač, predsednik i izvršni direktor kompanije ,,Pro Active Pest Control" za sajt Martha Stewart.

„Pacovi imaju izuzetno osetljiv njuh, a nana im je zaista odbojna“, kaže on. Ovo je potpuno prirodan pristup koji neće naškoditi lokalnoj divljini ili kućnim ljubimcima. Međutim, mana je što ih morate obnavljati na svakih nekoliko dana — posebno posle kiše — jer u suprotnom gube delotvornost.

Posadite mirisne biljke

Nana, lavanda i beli luk, posađeni oko ivica bašte, takođe mogu da stvore mirisnu barijeru. „To je dugoročnije rešenje i izgleda lepo“, kaže Tarner.

Mana je što ovim biljkama treba vreme da se razviju i same neće rešiti aktivnu najezdu. Ali to je dobar način da obogatite baštu — a uz to mogu da odbiju i neželjene insekte.

Uklonite sve izvore hrane

Ovo je najvažnija metoda za odvraćanje pacova, kaže Terner. Otpalo voće, hranilice za ptice i neuredne kompostne gomile sve su to stvari koje privlače glodare.

„Pacovi su oportunisti i ako nema hrane, oni odlaze“, kaže on.

Pobrinite se da uberete voće i povrće čim sazri, kako ne biste privukli ove glodare. Ovo može zahtevati malo dodatnog posla, ali osim toga, predstavlja jednostavnu preventivnu meru.

Privucite sove

Takođe možete učiniti svoju baštu pogodnom za prirodne predatore, poput sova, kaže Džef Šumaher, vlasnik kompanije ,,All-Safe Pest & Termite".

„Postavite kutiju za gnežđenje sova okrenutu ka delu gde želite da sove love pacove“, kaže on. To će pomoći pticama da se nasele u vašoj bašti — čak i ako nemate drveće koje inače preferiraju za gnežđenje. Ovo je rešenje koje podržava prirodni biodiverzitet, a kutije za sove su jeftine i dugotrajne. Međutim, sovama može biti potrebno vreme da pronađu i nastane se u kutiji, kaže on.

Ako nemate vremena da čekate da se sova useli, možete postaviti repliku sove na mesto gde znate da se pacovi pojavljuju u vašem dvorištu.

Uredite dvorište

Očistite sve delove koji mogu predstavljati stanište za pacove.

„Drva za ogrev skladištite podignuta od zemlje i dalje od ograda, i uklonite gomile otpada poput lišća, drveta i opšteg nereda iz baštenskih šupa“, kaže Šumaher. „Zarastao žbun predstavlja idealno stanište za pacove i druge štetočine.“

Opšte održavanje je veoma efikasna dugoročna preventivna mera, dodaje on. Međutim, „to je kontinuirano održavanje, a ne jednokratno rešenje“.

Postavite fizičke barijere

Fizičke barijere mogu sprečiti pacove da uđu u vašu baštu.

„Ukopajte čvrstu žičanu mrežu oko oboda povrtnjaka i oko kompostnih kutija“, kaže Šumaher. Tu istu mrežu možete koristiti i za zatvaranje ulaznih tačaka oko temelja kuće.

Dobro postavljena barijera može trajati godinama i ne zahteva štetne hemikalije. Međutim, njena ugradnja je naporna, posebno na većim površinama — i neće sprečiti pacove ako već žive u vašem dvorištu.

