Susret sa zmijom na stazi može da vas potpuno ukoči u mestu. Prva reakcija često bude vrisak, zatim panično bežanje, a treća da se posegne za štapom. Nijedna od tih reakcija nije dobra. Zmije ne napadaju ljude niti kućne ljubimce iz namere, već reaguju na vibracije, nagle pokrete i osećaj ugroženosti.

Šta uraditi kada vam zmija prilazi

Ostanite mirni i ne pomerajte stopala. Polako prebacite težinu na zadnju nogu i napravite jedan ili najviše dva spora koraka unazad. Zmija ne prepoznaje ljude kao siluetu, već reaguje na toplotu i pomeranje vazduha. Kada prestanete da se krećete, prestajete da budete pretnja. U većini slučajeva gmizavac će promeniti pravac i udaljiti se za manje od dvadeset sekundi.

Ne okrećite joj leđa dok se ne udalji najmanje tri metra. Nemojte pokušavati da je preskočite, pomerate štapom ili snimate iz blizine. Većina ujeda u Srbiji dešava se upravo kada ljudi pokušaju da je pomere ili joj se previše približe.

Da li je zmija u dvorištu uvek opasna

Nije. U Srbiji živi oko petnaest vrsta zmija, a samo tri su otrovne, poskok, šarka i otrovni smuk. Belouška i smukulja su bezopasne i korisne jer se hrane miševima i puževima. Ako vidite vitku i tamnu zmiju koja brzo beži, najčešće je to belouška. Poskok je kraći i zdepastiji, sa karakterističnim rogom na njušci i cik cak šarom na leđima.

Trik koji planinari koriste

Dok hodate kroz visoku travu, lagano lupkajte petom o tlo u ritmu. Zmije nemaju spoljašnje uši, ali kroz vilicu i telo osećaju vibracije tla, pa se na vreme povlače i tako se uglavnom izbegava susret.

Vibracije su za zmije univerzalni signal da se približava nešto veće od njih i zato se one povlače pre nego što vas uopšte vide. Zbog toga ih na stazama kojima često prolaze ljudi retko primećujemo, dok se na zaraslim livadama mogu pojaviti iznenada, ponekad bukvalno ispod nogu.

Ako vas zmija ujede

Ne pokušavajte da isisavate otrov iz rane. Ne stavljajte podvez niti stežite ud. Ne pijte alkohol, jer je to opasan mit koji je doveo do brojnih komplikacija. Uklonite prstenje, sat i svu tesnu odeću sa pogođenog dela tela, jer otok može brzo da se razvije. Imobilizujte ekstremitet kao kod preloma, držite ga mirno i niže od nivoa srca i odmah pozovite hitnu pomoć na broj 194.

Ako je moguće, pokušajte da zapamtite izgled zmije ili da je fotografišete sa bezbedne udaljenosti, ali ne gubite vreme u njenom traženju. Protivotrov koji se koristi u bolnici deluje na otrov svih naših otrovnica.

Kako sprečiti da zmija dođe u dvorište

Redovno košenje trave, uklanjanje gomila drva i zatvaranje pukotina i rupa oko temelja kuće mogu rešiti većinu problema. Zmije ne ulaze u dvorišta zbog ljudi, već zato što traže hlad, vodu i plen poput miševa.

Hranu za kućne ljubimce držite u zatvorenim posudama, jer otvorena hrana privlači glodare, a oni privlače zmije. Mirisi poput naftalina ili belog luka često se pominju kao zaštita, ali njihov efekat traje kratko i nije pouzdan.

Kućni ljubimci zahtevaju posebnu pažnju. Pas koji prvi put naiđe na zmiju obično reaguje naglo i može da nasrne. Ako živite u području gde ima poskoka, korisno je razmotriti obuku pasa za izbegavanje zmija koju nude neki kinološki klubovi.

