Aktivnosti poput kopanja, prekopavanja zemlje ili čupanja korova smatraju se umereno ili veoma intenzivnom fizičkom aktivnošću, a uz to su i prijatne, što znači da većina ljudi koji se bave baštovanstvom možda ispunjava preporuke za vežbanje, a da toga nisu ni svesni.

Takođe je utvrđeno da ljudi koji se bave baštovanstvom imaju jači osećaj svrhe, veće zadovoljstvo životom i izraženiji osećaj zahvalnosti u poređenju sa onima koji se ne bave baštovanstvom.

Starije osobe koje rade u bašti prijavile su i znatno više zdravih navika u proseku u odnosu na svoje vršnjake koji se ne bave baštovanstvom, poput redovnog vežbanja, uravnotežene ishrane, odlazaka kod lekara i zubara, kao i dovoljno sna. Pored toga, češće su konzumirali voće i povrće i pridržavali se drugih zdravih prehrambenih navika.

Druženje

Ako želite da počnete da se bavite baštovanstvom, razmislite o tome da uključite prijatelja ili posetite lokalni rasadnik kako biste dobili pomoć za početak.

„Moja najveća preporuka je da pronađete prijatelja i zajedno uživate u tom procesu“, objasnila je Lorel Merc, viša istraživačka analitičarka u institutu ,,Mather Institute", u saopštenju za javnost. „Ljudi mogu da se pridruže zajedničkim baštama i razmenama useva kako bi međusobno delili savete. Takođe mogu pronaći mentora za baštovanstvo ili posetiti rasadnik i razgovarati sa zaposlenima o tome koji alati su im potrebni i koje je najbolje doba godine za sadnju.“

Za one koji se suočavaju sa zdravstvenim problemima, manje zahtevni oblici baštovanstva, poput hidroponskog ili aeroponskog uzgoja biljaka, mogli bi biti dobra alternativa.

