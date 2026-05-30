Tokom letnjih dana, kada vrućine zaista postanu ozbiljne, sama pomisao na duge pantalone mnogima može delovati zastrašujuće. Odmah zamišljamo neprijatan osećaj toplote i znojenja, pa se često odlučujemo za kratke suknje ili šortseve, ili čak biramo da ostanemo kod kuće tokom najtoplijeg dela dana.

Osim toga, uska odeća ili komadi koji stežu predeo struka mogu stvarati nelagodu, izazvati nervozu i ograničiti slobodu kretanja. Upravo zato pantalone s elastičnim strukom predstavljaju idealno rešenje za leto jer omogućavaju da ostanete elegantni, a istovremeno uživate u maksimalnoj udobnosti.

Izrađene od laganih i gotovo bestežinskih materijala, ove pantalone pružaju opušten kroj i izuzetnu praktičnost, omogućavajući slobodno kretanje i osećaj svežine čak i tokom najtoplijih dana.

Elastični struk donosi dodatni nivo udobnosti jer se lako prilagođava različitim građama i oblicima tela i jednostavno se nosi.

Od modela širokih nogavica do svilenih i lanenih verzija, pa čak i onih ukrašenih sjajnim detaljima, pantalone s elastičnim strukom ne odriču se elegancije. Mogu se kombinovati s pamučnim topom i ravnim sandalama za dnevne kombinacije ili sa satenskim topom i potpeticama za formalniji izgled idealan za letnje večeri.

Jedna od najvećih prednosti ovih pantalona svakako je njihova svestranost. Mogu se nositi u različitim prilikama (od odlaska na plažu do večernjeg izlaska ili aperitiva) zahvaljujući savršenoj ravnoteži između funkcionalnosti i stila. Mnogi modeli izrađeni su od pamuka ili lana. Lagane, prozračne i ekološki prihvatljive, lanene pantalone pravi su ,,must-have" svakog letnjeg ormara.

Njihova blago zgužvana tekstura i ležeran izgled čine ih savršenim izborom i za opuštene gradske kombinacije u opuštenom, ali šik stilu.

Pantalone s elastičnim strukom: trendi modeli za leto 2026.

Jednobojne pantalone s elastičnim strukom

Među trendovima za proleće/leto 2026. klasične nijanse i dalje imaju posebno mesto.

Od bele i svetloplave, preko neutralnih tonova poput bež i smeđe, pa sve do modela u pastelnim nijansama, izbor je zaista velik. Naravno, ništa vas ne sprečava da se poigrate bojama i osvežite letnje kombinacije upečatljivim modelima u jarkim bojama.

Pantalone s elastičnim strukom i dezenima

Kod dezena sve zavisi od vašeg ličnog stila i onoga što tražite.

Za ljubitelje klasičnih kombinacija koji žele model za svakodnevno nošenje, bezvremenski dezeni poput prugica uvek su siguran izbor. S druge strane, ako tražite upečatljiv komad koji će privlačiti pažnju i dati poseban karakter autfitu, birajte modele s razigranim dezenima preko cele površine ili bogatim vezom, prenosi Vogue.

