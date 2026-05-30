Svekar jedne mlade je „doneo atmosferu“ svojim impresivnim plesnim pokretima na njenom venčanju.

Tokom prijema Onor i Harper Bisanjo 9. maja, par se nakratko udaljio kako bi napravio fotografije ispred svoje lokacije ,,Union Station" u Nešvilu. Kada su se vratili, primetili su veliku grupu gostiju okupljenu u krug na sredini plesnog podijuma.

„Prišli smo da vidimo šta se dešava i tada smo zatekli mog svekra usred špage“, priseća se Onor za People.

Mlada (24) je podelila video tog neobičnog trenutka na TikToku, na kojem se vidi kako 60-godišnji Toni Bisanjo izvodi savršenu špagu na šahovskoj plesnoj podlozi, dok ga gosti posmatraju sa divljenjem. „DONEO JE ATMOSFERU!!!!!!! Toliko sam srećna što imam najbolju novu porodicu!!!!!“, napisala je uz snimak.

„Svi su se smejali toliko jako, i delovalo je kao da je to došlo niotkuda, po reakcijama svih ostalih u krugu“, kaže Onor. „Nisam imala pojma da može da uradi špagu i bila sam oduševljena njegovom fleksibilnošću.“

Trening

Toni kaže da je sve to rezultat njegovih godina vežbanja joge.

„Razvio sam prilično dobru fleksibilnost zahvaljujući svojoj rutini joge i pomislio: ‘Koji je bolji trenutak da to iskoristim nego sada’“, kaže on.

Toni, koji radi u prodaji, jednom nedeljno ustaje „u cik zore“ kako bi se pridružio prijateljima u lokalnom studiju za vruću jogu, „što je dovelo do njegove izuzetne fleksibilnosti i okretnosti, na koje je on veoma ponosan“.

Ona kaže da je nije iznenadilo to što je Toni ukrao šou na svadbenom prijemu, jer je poznat po svojoj „veseloj i razigranoj“ ličnosti.

„Iako on obično nije neko ko ‘ide do kraja’ na plesnom podijumu, ponekad može biti nepredvidiv, što može dovesti do raznih smešnih i nezaboravnih trenutaka, poput ponavljanog izvođenja špage kako bi zabavio porodicu i prijatelje“, kaže ona.

Zarazna energija

Njegova energija na plesnom podijumu se pokazala zaraznom, pa su i drugi bili inspirisani da se uključe u zabavu.

„Ubrzo nakon špage, nekoliko drugih je pokušalo da nastavi ono što je moj svekar započeo“, priseća se Onor. „Moj 8-godišnji rođak Čarli je viđen kako imitira crva na sredini plesnog podijuma. Moj 11-godišnji rođak Garet je brejkdensovao. Moj mlađi brat Asa se ubrzo našao na podu, pokušavajući da oponaša Čarlijeve pokrete, ali nije uspevao da ga sustigne. „Jedna od mojih deveruša Klaudija je pala na kolena od smeha sa suzama u očima dok je gledala kako se sve odvija.“

Onor kaže da su snimci Tonija kako radi špage počeli da kruže po svadbenom prijemu, dajući onima koji su propustili taj spektakl priliku da ga vide. „Ali prilično sam sigurna da je do kraja večeri većina gostiju ionako uživo videla špagu, jer je prvobitna špaga bila samo prva od mnogih tokom večeri“, šali se ona.

Hit

Tonijev snimak je bio „automatski hit“ na društvenim mrežama.

„Bilo je komentara da su ljudima vilice pale dok su gledali video, kao i da su bili zbunjeni kako je uspeo da izvede tako fleksibilnu špagu“, kaže Onor.

Toniјevi plesni pokreti izdvajaju se kao jedno od omiljenih sećanja sa venčanja za Onor i Harpera.

„Mi smo prilično neozbiljni ljudi, pa ne samo da je to obeležilo veče, već nas je i podsetilo da uživamo u trenutku i u svim ljudima koji su doputovali da budu sa nama i da proslave“, kaže mlada.

Tatin sin

Čini se da je Harper (25), koji je muzičar i student prava, nasledio deo očevog spontanog i vedrog duha, jer se više puta pridružio muzičkom programu tokom svadbenog prijema. Početak ulaska mladenaca u proslavu obeležio je tako što je sa prijateljem odsvirao pesmu Tajlera Čajldersa na bendžu, a zatim je kraj večeri proveo „džemujući“ uz pesmu Džordža Strajta „The Fireman“ sa svojim bivšim kolegama sa fakultetskog benda.

„Moj muž definitivno ima veoma zabavnu stranu i ne plaši se da se opusti kada se zabavlja, posebno kada ima dobre žive muzike“, kaže Onor.

Što se tiče toga da Harper oponaša Toniјeve plesne veštine, njegova supruga kaže: „Nažalost, ne mislim da je moguće da ide očevim stopama i pravi špage, jer nije toliko fleksibilan.“

