Klasični čizkejk ima lakšu verziju koja ne gubi na ukusu, ali sadrži manje kalorija i više proteina. Ovaj kremasti čizkejk bez šećera idealan je za sve koji žele zdraviju poslasticu, a ne žele da se odreknu svog omiljenog deserta.

Čizkejk je godinama jedan od najpopularnijih deserata i njegova popularnost ne opada ni kada su u pitanju zdravije varijante. Ova verzija zadržava prepoznatljivu kremastu teksturu, ali ima manje masti, bez dodatog šećera i povećan sadržaj proteina.

Glavni sastojak ovog recepta je kvark sir, mlečni proizvod sa manjim sadržajem masti u odnosu na klasični krem sir, ali bogatiji proteinima. Ako ga nije moguće pronaći, može se koristiti i svež posni sir sa niskim procentom masti i kremastom strukturom, po mogućstvu polumasni.

Umesto šećera koristi se eritritol u prahu, dok nekoliko kapi sukraloze dodatno pojačava slatkoću bez dodavanja kalorija.

Rezultat je laganiji čizkejk koji zadovoljava želju za slatkim, bez osećaja preterivanja.

Čizkejk bez grama šećera

Sastojci:

750 g kremastog kvark sira

250 g krem sira

4 jaja

100 ml kondenzovanog mleka

75 g eritritola u prahu

10 do 12 kapi tečne sukraloze

25 g kukuruznog skroba

1 kašičica ekstrakta vanile

rendana kora pola limuna

Priprema:

Lagano navlažite kalup prečnika 20 do 22 centimetra vodom i obložite ga zgužvanim papirom za pečenje tako da ivice papira vire izvan kalupa.

Pomešajte kvark i krem sir u velikoj posudi. Dodajte eritritol, sukralozu, vanilu i koru limuna i lagano ručno mešajte, bez upotrebe miksera velike brzine kako biste izbegli unošenje previše vazduha u smesu.

Rastvorite kukuruzni skrob u isparenom mleku i dodajte u smesu. Umešajte jaja jedno po jedno, nežnim pokretima. Sipajte smesu u kalup i lagano kucnite kalupom o radnu površinu nekoliko puta da biste uklonili mehuriće vazduha.

Pecite 15 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i nastavite pečenje još 35 do 40 minuta.

Čizkejk je gotov kada su ivice čvrste, a sredina još uvek blago klimava.

Nakon pečenja, ostavite kolač u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 40 minuta, zatim ga ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje osam sati.

Video: