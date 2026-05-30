Klasični čizkejk ima lakšu verziju koja ne gubi na ukusu, ali sadrži manje kalorija i više proteina. Ovaj kremasti čizkejk bez šećera idealan je za sve koji žele zdraviju poslasticu, a ne žele da se odreknu svog omiljenog deserta.
Čizkejk je godinama jedan od najpopularnijih deserata i njegova popularnost ne opada ni kada su u pitanju zdravije varijante. Ova verzija zadržava prepoznatljivu kremastu teksturu, ali ima manje masti, bez dodatog šećera i povećan sadržaj proteina.
Glavni sastojak ovog recepta je kvark sir, mlečni proizvod sa manjim sadržajem masti u odnosu na klasični krem sir, ali bogatiji proteinima. Ako ga nije moguće pronaći, može se koristiti i svež posni sir sa niskim procentom masti i kremastom strukturom, po mogućstvu polumasni.
Umesto šećera koristi se eritritol u prahu, dok nekoliko kapi sukraloze dodatno pojačava slatkoću bez dodavanja kalorija.
Rezultat je laganiji čizkejk koji zadovoljava želju za slatkim, bez osećaja preterivanja.
Čizkejk bez grama šećera
Sastojci:
- 750 g kremastog kvark sira
- 250 g krem sira
- 4 jaja
- 100 ml kondenzovanog mleka
- 75 g eritritola u prahu
- 10 do 12 kapi tečne sukraloze
- 25 g kukuruznog skroba
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- rendana kora pola limuna
Priprema:
Lagano navlažite kalup prečnika 20 do 22 centimetra vodom i obložite ga zgužvanim papirom za pečenje tako da ivice papira vire izvan kalupa.
Pomešajte kvark i krem sir u velikoj posudi. Dodajte eritritol, sukralozu, vanilu i koru limuna i lagano ručno mešajte, bez upotrebe miksera velike brzine kako biste izbegli unošenje previše vazduha u smesu.
Rastvorite kukuruzni skrob u isparenom mleku i dodajte u smesu. Umešajte jaja jedno po jedno, nežnim pokretima. Sipajte smesu u kalup i lagano kucnite kalupom o radnu površinu nekoliko puta da biste uklonili mehuriće vazduha.
Pecite 15 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i nastavite pečenje još 35 do 40 minuta.
Čizkejk je gotov kada su ivice čvrste, a sredina još uvek blago klimava.
Nakon pečenja, ostavite kolač u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 40 minuta, zatim ga ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje osam sati.
