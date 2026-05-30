Vitamin E ključan je za zaštitu ćelija od oštećenja koja uzrokuju zagađivači i drugi spoljašnji faktori, a važan je i za zdravlje srca te imunološkog sistema. Semenke suncokreta važe kao jedan od najbogatijih prirodnih izvora ovog vitamina – porcija od 28 grama sadrži 7,4 miligrama, što je više od 49% preporučenog dnevnog unosa. Ipak, prema Health.com, postoje i druge namirnice, prvenstveno ulja, koje po gramu sadrže još više vitamina E.

Ulje pšeničnih klica

Ulje pšeničnih klica u jednoj porciji sadrži više vitamina E od sjemenki suncokreta. Jedna žlica ulja, odnosno 14 grama, osigurava 20,3 miligrama vitamina E, što je čak 134% preporučenog dnevnog unosa.

Postoje naznake da ulje pšeničnih klica može poboljšati nivo masnoća u krvi, no dokazi su za sada ograničeni. Osobe s intolerancijom na gluten ili celijakijom trebale bi biti oprezne pri njegovoj konzumaciji.

Ovo ulje se može dodavati salatama, smutijima, jogurtu, ovsenoj kaši ili kuvanom povrću. Visoka temperatura može uništiti vitamin E, stoga ga je najbolje dodati hrani tek nakon kuvanja.

Namirnice obogaćene vitaminom E, poput žitarica za doručak, sokova, biljnih mleka, margarina i zamenskih obroka u obliku pločica i napitaka, takođe mogu biti izvor ovog vitamina, ali ga u jednoj porciji obično sadrže manje od ulja pšeničnih klica ili semenki suncokreta.

Lešnikovo ulje

Lešnikovo ulje u 100 grama sadrži 47,2 miligrama vitamina E. Jedna kašika od 14 grama obezbeđuje 6,4 miligrama, odnosno više od 42% preporučenog dnevnog unosa.

Lešnici mogu podržati antioksidativni sistem organizma. Jedna studija je pokazala da je kod osoba koje su šest nedelja svakodnevno jele 40 grama lešnika zabeležena pojačana aktivnost gena koji štite ćelije od oštećenja. Za sad još nema studija koje bi potvrdile iste dobrobiti i za lešnikovo ulje.

Lešnikovo ulje bogatog, orašastog ukusa može se dodati pekarskim proizvodima, umacima i smutijima ili preliti preko pečenog povrća i mesa. Osetljivo je na toplinu pa ga treba koristiti za kuvanje na niskim temperaturama. Visoka temperatura ili dugo kuvanje mogu uništiti njegove zdrave sastojke.

Suncokretovo ulje

U 100 grama suncokretovog ulja nalazi se 41,1 miligram vitamina E. Jedna kašika od 14 grama osigurava 5,5 miligrama, što je više od 36% preporučenog dnevnog unosa.

Suncokretova ulja s visokim udelom oleinske kiseline izuzetno su bogata mononezasićenim masnim kiselinama, koje čine više od 83% njihovog ukupnog sastava. Zamena zasićenih masti, koje se uglavnom nalaze u prerađenoj hrani i namirnicama životinjskog porekla, nezasićenim mastima iz biljnih izvora povezuje se s manjim rizikom od srčanih bolesti i dijabetesa.

Suncokretovo ulje, posebno ono s visokim udelom oleinske kiseline, ima visoku tačku dimljenja, što znači da je pogodno za prženje. Može se koristiti i za dinstanje, pečenje ili kao sastojak u prelivima za salate.

Bademovo ulje

Bademovo ulje sadrži 39,2 miligrama vitamina E na 100 grama. Jedna kašika, odnosno 14 grama, pruža 5,3 miligrama vitamina E, što je više od 35% preporučenog dnevnog unosa.

Oko 70% sastava bademovog ulja čine mononezasićene masne kiseline. Neke studije sugerišu da njegova konzumacija može poboljšati masnoću u krvi. Takođe, istraživanje je pokazalo da je uzimanje 18 mililitara bademovog ulja svaki drugi dan tokom dve nedelje pomoglo osobama starijim od 60 godina ublažiti zatvor i postići redovnije varanje.

Devičansko bademovo ulje preporučuje se za kuvanje na niskim temperaturama. Zbog orašastog ukusa može se dodavati prelivima, umacima, smutijima i pekarskim proizvodima. Rafinisano bademovo ulje bolje podnosi toplinu pa se može koristiti za dinstanje.

Pamukovo ulje

U 100 grama pamukovog ulja nalazi se 35,3 miligrama vitamina E. Jedna kašika od 14 grama sadrži 4,8 miligrama, što je 32% preporučenog dnevnog unosa.

Neke studije upućuju na to da pamukovo ulje može poboljšati nivo masnoća u krvi. Pamukovo ulje ima visoku tačku dimljenja i neutralan ukus. Može se koristiti za kuvanje na visokim temperaturama i prženje, ali i u prelivima i umacima.

