Verovali ili ne, jedno od najgorih pića za zdravlje možda uopšte nije alkoholno. Na to upozorava kardiohirurg dr. Džeremi London, koji je nedavno otkrio četiri stvari koje dosledno izbegava kako bi povećao šanse za dug i zdrav život, a među njima su i zaslađena gazirana pića, piše LADbible.

Četiri stvari koje kardiolog izbegava

Objavivši popis na društvenim mrežama, lekar je krenuo od onoga najočiglednijeg, pušenja. "Prvo, pušenje. To je bez sumnje najgora stvar koju možete učiniti za celo svoje telo", napisao je. "Uništava pluća, uzrokuje rak, povećava kardiovaskularni rizik te rizik od srčanog i moždanog udara. Nemojte pušiti."

Sledeći na njegovom popisu je alkohol, za koji kaže da je "otrovan za svaku ćeliju u telu". Istakao je kako je odluka da ga izbaci iz svog života "verovatno jedna od najvažnijih odluka koje je doneo u odrasloj dobi".

Na popisu su se našli i hleb, testenina, rafinisano brašno i pšenica. "Osamdeset odsto kontrole telesne težine čini ishrana, a samo dvadeset odsto vežbanje. Garantujem vam da hranom možete uneti više kalorija nego što ih možete potrošiti bilo kakvom vežbom", dodao je London.

"Tekuća smrt"

Na kraju su na red došla bezalkoholna gazirana pića, koja je nazvao "tekućom smrću". "Jednostavno ih nemojte piti", poručio je. "I to je to."

Zanimljivo je da je u kasnijem intervjuu za Today priznao kako je njegov oštar istup o gaziranim pićima delimično bio i način da privuče pažnju. "Smatram da su zaslađena gazirana pića pošast našeg društva i time sam zaista želeo privući pažnju", rekao je. "Visokokalorična pića i unos velikog broja kalorija putem njih, čega ljudi često nisu svesni, nešto je što svakako treba izbegavati."

Problem nije samo u šećeru

Sa njegovim se mišljenjem slaže i dr. Vilijam Li, koji smatra da gazirana pića često prolaze "ispod radara" u poređenju s drugim štetnim proizvodima. "Gazirana pića svima su omiljeni dežurni krivac, i to s pravom", izjavio je u podkastu ZOE Science & Nutrition.

"Brojni klinički dokazi i podaci iz javnog zdravstva pokazuju da je prekomerna konzumacija gaziranih pića povezana s nizom bolesti, od metaboličkih i kardiovaskularnih pa sve do povećanog rizika od raka", objasnio je.

"No, je li problem samo u šećeru? Je li glukoza demon kojeg trebamo kriviti? Odgovor je ne. Gazirano piće nije samo voda, inače bi to bila mineralna voda. Ono sadrži brojne aditive, boje, arome, konzervanse i stabilizatore. Problem je u dugotrajnoj izloženosti takvim materijama. Ne radi se o jednokratnoj izloženosti, već o hroničnoj izloženosti tokom vremena."

