Šta čini dobrog oca? Prema medicinskoj sestri za novorođenčad Kari Tompson, postoji specifičan tip muškarca s definisanim interesima koji je siguran pokazatelj da će biti dobar otac, a to nema veze s njegovim prihodima ili izgledom.

Tompson pet godina radi na Odeljenju za majke i bebe, pružajući negu nakon porođaja, a na osnovu svog iskustva tvrdi da su angažovani muškarci uključeni u trudnoću i život svojih partnerki upravo oni koji postaju najbolji očevi.

"Štreberski" poslovi i hobiji kao ključni pokazatelj

Tompson ide i korak dalje te tvrdi da joj određeni poslovi i hobiji mogu otkriti nečije roditeljske sposobnosti čak i bez da je ikada upoznala dotičnog muškarca. Prema njoj, muškarci sa "štreberskim" poslovima i hobijima postaju najbolji očevi.

Svoje stajalište je pojasnila rečima: "Mislim da to nema nužno veze s izgledom ili građom. Sve se svodi na to čime se bave i koje hobije imaju." Za nju, biti "štreber" znači biti prisutan i podržavajući partner pre, tokom i nakon porođaja.

"Štreberi - ako su informatičari, ako igraju Dungeons and Dragons, ako čitaju, ako su tipovi koji će vas prijaviti na zajedničke aktivnosti poput radionice izrade sveća - to su muškarci koji će reći: 'Trebali bismo se upisati na trudnički kurs", objasnila je.

Budući očevi koji se uključe u sve faze procesa, od trudnoće na dalje, muškarci su spremni na nova iskustva. Oni razumeju ključnu važnost pružanja podrške i to čine s radošću i uzbuđenjem. "Štreberi" su predani, promišljeni i strastveni, što su sve osobine prisutnog i posvećenog roditelja. Iako su ponekad socijalno nespretni, na kraju ih nije briga šta drugi misle o njima, što im omogućuje da budu autentični.

"Ako ste u vezi sa 'štreberom' i pitate se da li bio dobar otac, verovatno hoće", zaključila je Tompson.

Video: