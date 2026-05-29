Srednja životna dob donosi brojne promene, a neke od njih mogu uticati na zdravlje i kvalitet života više nego što mnoge žene očekuju. Umor, mentalna magla, loš san, teskoba, promjne telesne težine i manjak energije često se pripisuju starenju ili hormonalnim promenama. No stručnjaci upozoravaju da se iza tih simptoma ponekad kriju i zdravstveni problemi koje ne bi trebalo zanemariti.

"Žene su često vrlo dobre u podnošenju simptoma", kaže registrovana nutricionistkinja Ema Bardvel. "No stanja poput manjka gvožđa, poremećaja rada štitne ili loše regulacije šećera u krvi mogu se neprimetno razvijati tokom srednje dobi i značajno uticati na svakodnevno funkcionisanje."

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih pretraga može otkriti mnogo o zdravstvenom stanju i pomoći u pravovremenom reagovanju. "Ovo je idealan životni period za svojevrstan zdravstveni pregled", ističe Bardvel. Evo koje pretrage preporučuje ženama starijima od 40 godina.

1. Feritin, gvožđe i hemoglobin

Obilne ili češće menstruacije tokom perimenopauze mnogim ženama mogu iscrpiti zalihe gvožđe, a da toga nisu ni svesne. Manjak gvožđa može pridoneti umoru, vrtoglavici, slabijoj koncentraciji, nedostatku vazduha, ispadanju kose, sindromu nemirnih nogu, svrabu kože, teskobi i osećaju stalne iscrpljenosti.

Feritin je posebno važan pokazatelj jer odražava količinu pohranjenog gvožđa, a ne samo onog koje trenutno cirkuliše u krvi. Moguće je da su nalazi zvanično uredni, a da se osoba i dalje oseća iscrpljeno zbog nedostatnih zaliha gvožđa. Zato je korisno zatražiti kopiju nalaza i razgovarati o njima s lekarom.

"Volim videti da je nivo feritina stabilno unutar preporučenih vrednosti, a ne tik iznad donje granice normale", kaže Bardvel.

"Mnoge žene misle da su iscrpljene zbog menopauze, a zapravo je problem manjak gvožđa. S tim se susrećem vrlo često, posebno kod žena koje su imale obilne menstruacije ili trudnoće i nakon toga nikada nisu u potpunosti obnovile zalihe gvožđa."

Namirnice bogate gvožđem uključuju crveno meso, sočivo, tofu, grašak, tamnozeleno lisnato povrće i obogaćene žitarice. Bardvel preporučuje kombinovanje biljnih izvora gvožđa s hranom bogatom vitaminom C te izbegavanje čaja i kafe uz obroke kako bi se poboljšala apsorpcija. U nekim slučajevima potrebni su dodaci ishrani ili intravenska nadoknada gvožđa.

2. HbA1c

Ova krvna pretraga daje pregled prosečnog nivoa šećera u krvi tokom prethodna tri meseca te može pomoći u otkrivanju insulinske rezistencije, predijabetesa ili povećanog rizika od dijabetesa tipa 2.

Hormonalne promene, gubitak mišićne mase, loš san i povećano nakupljanje masnog tkiva u području stomaka tokom menopauze mogu uticati na regulaciju šećera u krvi. Posledica mogu biti česti padovi energije, pojačan apetit, osećaj gladi i stalno razmišljanje o hrani.

"Žene često misle da im nedostaje volje, a zapravo nestabilan nivo šećera u krvi može snažno uticati na apetit i energiju", objašnjava Bardvel.

Preporučuje obroke koji uključuju porciju proteina veličine dlana, obilje povrća bogatog vlaknima i zdrave masnoće.

"Ako razmišljate o kontinuiranim meračima glukoze (CGM) koji se sve češće reklamiraju zdravim osobama, imajte na umu da su za većinu ljudi bez dijabetesa skupi, nepotrebni i često izazivaju dodatnu teskobu. HbA1c daje puno bolji uvid u to kako se nivo šećera u krvi kretao tokom dužeg perioda", kaže ona.

3. Holesterol

Nivo holesterola često raste nakon menopauze zbog promena u nivou estrogena, čak i kod žena koje se zdravo hrane i redovni vežbaju.

Iako povišeni holesterol ne uzrokuje simptome koje možemo osetiti, povišeni LDL holesterol jedan je od najvažnijih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, što je posebno važno nakon četrdesete godine.

"Žene su često iznenađene kada im holesterol poraste bez očitog razloga tokom četrdesetih ili pedesetih godina", kaže Bardvel.

Preporučuje povećanje unosa topivih vlakana iz ovsa, graška, sočiva, čija i lanenih semenki te ječma, uz redovnu fizičku aktivnost i uravnoteženu ishranu.

4. Funkcija štitne žlezde (TSH i T4)

Problemi sa štitnom postaju sve češći kako žene stare, no njihovi se simptomi često pogrešno pripisuju menopauzi.

Smanjena funkcija štitne može uzrokovati umor, gojenje, zatvor, loše raspoloženje, suvu kožu, mentalnu maglu i stanjivanje kose, a sve su to simptomi koji se često javljaju i tokom perimenopauze.

Bardvel savetuje proveru funkcije štitne ako primetite neobjašnjive simptome.

"Ženama se ponekad govori da jednostavno moraju prihvatiti umor i manjak energije, a uzrok tegoba ponekad može biti poremećaj rada štitne", kaže.

"Ako vam je dijagnostikovan Hašimotov tireoiditis, verovatno će vam trebati terapija tiroksinom. Pravilna ishrana neće izlečiti bolest štitne, ali dovoljan unos proteina, joda, selena i gvožđa može pomoći uz propisanu terapiju."

Dodatno: Pretraga čije bi vrednosti svaka žena trebala znati

Merenje krvnog pritiska možda ne zahteva vađenje krvi, ali reč je o jednoj od najvažnijih zdravstvenih provera za žene starije od 40 godina.

Visoki krvni pritisak često prolazi nezapaženo jer godinama može biti bez simptoma. Hormonalne promene, stres, loš san, gojenje i genetika mogu pridojeti njegovom razvoju.

"Dobra je vest da promene životnog stila mogu napraviti veliku razliku", kaže Bardvel.

"Redovna fizička aktivnost, umeren unos alkohola, kvalitetniji san te ishrana bogata vlaknima i kalijumom, uz što manje prerađenih namirnica, mogu pomoći u održavanju zdravog krvnog pritiska."

