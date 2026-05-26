Starenje je prirodan deo života, proces koji niko ne može potpuno zaustaviti. Ipak, mnogi ljudi traže načine da ga uspore, koristeći razne tretmane, proizvode i metode za očuvanje mladalačkog izgleda i vitalnosti.

Ali, često zanemarujemo činjenicu da ishrana igra ključnu ulogu u tome kako brzo starimo. Određene namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu ubrzati proces starenja jer utiču na kožu, organe i opšte zdravlje.

Izbegavajte ove namirnice

Naučnici su upozorili da bi konzumiranje dve vrste popularne hrane moglo ubrzati proces starenja, čak i kod mladih ljudi, piše „Express“. Nova studija na više od 800 ljudi otkrila je vezu između kvaliteta ishrane i biološkog starenja. Tačnije, tim sa univerziteta u Finskoj otkrio je da bi lošija ishrana, uključujući velike količine brze hrane, prerađenog mesa i gaziranih pića, a male količine voća i povrća, mogla rezultirati ubrzanim biološkim starenjem.

Jedite voće i povrće

Suprotno je utvrđeno za one koji su jeli puno voća i povrća i ograničili unos prerađenog crvenog mesa. Za potrebe studije, koja je objavljena u časopisu „Clinical Nutrition“, biološka starost je merena pomoću onoga što je poznato kao epigenetski satovi, algoritmi koji mogu proceniti zdravlje i životni vek, čak i u mladoj dobi, pre kliničkih manifestacija bolesti.

Prethodna istraživanja već su povezivala lošu ishranu s povećanim rizikom od bolesti i zdravstvenih stanja. Ali, proučavanjem učesnika istraživanja u dobi od 21 do 25 godina, istraživači su otkrili da ishrana može početi da utiče na zdravlje već u mladosti.

"Za prevenciju bolesti važno je istražiti vezu između ishrane i zdravlja od rane dobi pre nego što se pojave klinički znakovi bolesti povezanih sa starenjem. Opšte dijete koje naglašavaju veću konzumaciju voća i povrća i manji unos mesa, brze hrane i pića zaslađenih šećerom povezane su sa sporijim biološkim starenjem. Dijeta s malo voća i povrća, a puno mesa, brze hrane i pića zaslađenih šećerom povezana je s bržim biološkim starenjem", objasnili su autori studije.

Studije potvrdile tvrdnju stručnjaka

"Nalazi su u skladu sa studijama provedenim na sredovečnoj i starijoj populaciji, kao i s nekoliko studija koje su provedene na mlađim pojedincima“, rekla je Suvi Ravi, jedna od autorki studije. Daljim eksperimentisanjem, tim je dodao još nekoliko varijabli u studiju, poput indeksa telesne mase (BMI), ukupnog energetskog unosa, nivoa telesne aktivnosti, unosa alkohola i pušenja. Nakon toga, povezanost između prehrambenih obrazaca i biološkog starenja postala je manje jasna, što sugeriše da faktori poput redovne telesne aktivnosti mogu donekle kompenzovati lošiju ishranu.

