Visok krvni pritisak često prolazi bez simptoma, ali dugoročno može ozbiljno ugroziti zdravlje i povećati rizik od srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega i zatajenja srca.

Stručnjaci upozoravaju da kontrola krvnog pritiska u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika, posebno onih koje praktikujemo odmah nakon buđenja.

Nutricionisti ističu da male promene jutarnje rutine mogu pomoći očuvanju zdravlja srca i stabilizaciji pritiska.

Čaša vode odmah nakon buđenja

Jedna od najvažnijih jutarnjih navika jeste unos vode odmah nakon ustajanja. Dobra hidratacija pomaže pravilnoj cirkulaciji krvi i optimalnom radu krvnih sudova. Nutricionistkinja i edukatorka za dijabetes Erin Palinski-Vejd objašnjava da dovoljan unos tečnosti doprinosi stabilnijem krvnom pritisku i smanjuje rizik od naglih skokova.

Jutarnja šetnja može pomoći srcu

Čak i kratka jutarnja šetnja može pozitivno uticati na krvni pritisak i rad srca. Kardiovaskularna aktivnost jača srčani mišić, poboljšava cirkulaciju i doprinosi boljoj kondiciji, što može pomoći snižavanju krvnog pritiska u mirovanju.

Kontrola stresa je ključna

Stres i povišen nivo kortizola mogu negativno uticati na krvni pritisak. Stručnjaci preporučuju da svako jutro odvojite nekoliko minuta za duboko disanje, meditaciju ili kratke vežbe opuštanja. Ove metode aktiviraju parasimpatički nervni sistem i pomažu telu da se opusti.

Zdrav doručak podržava zdravlje srca

Nutricionisti savetuju doručak bogat vlaknima, kalijumom i magnezijumom jer ovi nutrijenti pozitivno utiču na zdravlje srca i krvnih sudova.

Odličan izbor mogu biti:

· ovsena kaša

· integralni hleb

· avokado

· jogurt

· banane

· suve šljive i grožđice

Takođe je važno smanjiti unos prerađene hrane bogate solju jer višak natrijuma može povećati krvni pritisak.

Izbegavajte kafu odmah nakon buđenja

Stručnjaci upozoravaju da ispijanje kafe odmah nakon ustajanja može povećati nivo kortizola i izazvati skok krvnog pritiska. Preporuka je da prvo popijete čašu vode i sačekate između 30 i 60 minuta pre prve jutarnje kafe. Osobe koje su posebno osetljive na kofein mogu razmisliti i o bezkofeinskoj varijanti.

Male promene mogu napraviti veliku razliku

Pravilna hidratacija, lagana fizička aktivnost, kontrola stresa i zdrav doručak mogu značajno doprineti zdravlju srca i stabilnom krvnom pritisku. Stručnjaci naglašavaju da upravo jutarnje navike često imaju najveći uticaj na organizam tokom celog dana.

