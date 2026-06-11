Tišina i mir jutra kod nekih ljudi mogu otvoriti prostor za negativne misli i osećanja. Kod pojedinih osoba to može dovesti do pojačanih simptoma depresije, što se često naziva „jutarnja depresija“. Iako to nije zvanična klinička dijagnoza, može uticati na posao i lične odnose.

Stručnjaci su ispod objasnili znakove jutarnje depresije, zašto simptomi mogu biti jači ujutru i koje male navike mogu pomoći da se poboljša raspoloženje.

Šta je jutarnja depresija?

„Jutarnja depresija je simptom depresije kod kojeg osobe osećaju intenzivniju tugu, beznađe ili umor u ranim delovima dana“, objašnjava Sanam Hafiz, neuropsiholog i direktorka centra ,,Comprehend the Mind" za Real Simple. „Kako dan odmiče, simptomi se često donekle ublaže, a raspoloženje i energija postepeno rastu.“

Simptomi uključuju teško buđenje, nizak nivo energije, probleme sa koncentracijom i nedostatak motivacije za početak dana.

Pored toga, mogu se javiti promene u spavanju i apetitu. Licencirana bračna i porodična terapeutkinja Saba Haruni Luri kaže da neki ljudi spavaju više nego inače, dok drugi imaju poteškoće da zaspe ili ostanu u snu. Slično tome, apetit može da se poveća ili smanji.

Osim smanjene motivacije, može doći i do gubitka interesovanja za aktivnosti koje su ranije prijale, kao i do povlačenja iz društvenih odnosa.

Klinička psihološkinja Čarlin Ruan objašnjava da „jutarnja depresija može biti čest obrazac simptoma kod velikog depresivnog poremećaja, ali se može javiti i kod ljudi koji inače nemaju depresiju“. Na primer, tuga nakon raskida ili stres na poslu takođe može izazvati ovakva osećanja.

Zašto su simptomi gori ujutru?

Poremećen cirkadijalni ritam

Telo ima prirodni ciklus spavanja i budnosti koji utiče na raspoloženje i energiju. „Kada je taj ritam poremećen, osećaj tuge i beznađa može biti izraženiji ujutru“, kaže Hafiz.

Loš kvalitet sna, nesanica ili rano buđenje mogu dovesti do emocionalne iscrpljenosti.

Ruan dodaje da je nedostatak sna čest uzrok jutarnje depresije. Korišćenje telefona pre spavanja, izloženost plavom svetlu i „doomscrolling“ (konstantno konzumiranje negativnih sadržaja) mogu dodatno narušiti san i raspoloženje.

Hormoni

„Kortizol prirodno raste nakon buđenja, a kod osoba sa depresijom to može izazvati osećaj preplavljenosti i anksioznosti“, kaže Hafiz.

Istovremeno, nivoi dopamina i serotonina mogu biti niži, što utiče na motivaciju i osećaj zadovoljstva.

Jutra mogu delovati preteško

Ljudi sa depresijom često osećaju beznađe i već ujutru im može delovati preteško da započnu dan.

„Suočavanje sa obavezama uz nizak nivo energije može učiniti i jednostavne zadatke preplavljujućim“, dodaje Hafiz.

Kako se razlikuje od kliničke depresije?

Povremena tuga je normalna reakcija na životne okolnosti. Međutim, ako loše raspoloženje traje duže od dve nedelje ili je praćeno osećajem praznine i beznađa, može se raditi o kliničkoj depresiji.

Stručnjaci preporučuju da se potraži pomoć terapeuta ako simptomi traju, ometaju svakodnevni život ili uključuju misli o samopovređivanju.

Navike koje mogu pomoći

Smirujuća rutina pred spavanje

odlazak na spavanje u isto vreme

izbegavanje ekrana pre spavanja

opuštajuće aktivnosti poput meditacije ili laganog istezanja

Jutarnja rutina

izbegavanje telefona odmah nakon buđenja

unos vode i zdrav doručak

kratki razgovori sa bliskim ljudima

Vođenje dnevnika

Pisanje pomaže u prepoznavanju obrazaca misli i emocija, kao i u smanjenju negativnih obrazaca razmišljanja.

Izlaganje svetlosti i kretanje

Prirodno svetlo i fizička aktivnost pomažu regulaciji cirkadijalnog ritma i oslobađanju „hormona sreće“ poput endorfina.

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