Snimci ogromnih gužvi sa jednog od najpoznatijih turističkih mesta na Tajlandu poslednjih dana preplavili su društvene mreže i izazvali brojne reakcije širom sveta.

Reč je o ostrvu Koh Fi Fi, poznatom po nestvarno lepim plažama, tirkiznom moru i prizorima koji su godinama važili za pravi tropski raj. Međutim, ono što danas dočekuje turiste na plaži mnoge je potpuno šokiralo.

Plaža proslavljena filmom

Popularnost ovog mesta eksplodirala je nakon filma „Žal“, u kojem je glavnu ulogu igrao Leonardo Dikaprio. Film je sniman u čuvenom zalivu Maja Bej na ostrvu Koh Fi Fi Le, a od tada milioni turista dolaze kako bi videli plažu iz filma uživo.

Ipak, umesto mirnog raja, danas ih često dočekuju ogromne gužve. Na viralnom snimku koji kruži internetom vide se stotine ljudi naguranih jedni uz druge još pre ulaska u zaliv. Mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da ih je prizor potpuno razočarao.

„Ovo uopšte ne izgleda zabavno“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Bio sam prošlog meseca i gužva je bila tolika da nije moglo da se uživa ni minut.“ Treći komentar kratko je opisao ono što mnogi misle: „Kakva noćna mora.“

Turizam ozbiljno ugrozio prirodu

Masovni turizam godinama pravi veliki problem ovom području. Zbog ogromnog broja posetilaca, korali su ozbiljno oštećeni, a ugrožen je i morski svet.

Zbog toga je zaliv Maja Bej bio zatvoren čak tri godine kako bi se priroda oporavila.

Plaža je ponovo otvorena 2022. godine, ali uz stroga pravila: ograničen broj brodova, kraći boravak turista i zabranu korišćenja krema za sunčanje u vodi.

Ipak, mnogi smatraju da ni to nije dovoljno.

Zbog sve većih gužvi, pojedine turističke agencije sada preporučuju manje poznata ostrva koja su jednako lepa, ali mnogo mirnija. Među njima su Koh Tap, Koh Poda i Koh Kaj, destinacije koje nude prelepe plaže, kristalno čisto more i daleko manje turista.

