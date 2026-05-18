Ako želite da poboljšate zdravlje srca i smanjite nivo lošeg holesterola, stručnjaci savetuju da jednu namirnicu češće uključite u svakodnevnu ishranu. To su ovsene pahuljice.

Dijetetičar Koni Elik ističe da su ovsene pahuljice među najboljim prirodnim saveznicima za zdravlje srca jer pomažu u smanjenju LDL holesterola, poznatog kao loš holesterol, koji povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Zašto su ovsene pahuljice dobre za holesterol?

Glavni razlog zbog kojeg ovsene pahuljice imaju pozitivan efekat na holesterol jeste visok sadržaj rastvorljivih vlakana, posebno beta-glukana.

Kada se ovsene pahuljice vare, beta-glukan stvara gelastu masu u digestivnom sistemu koja pomaže organizmu da izbaci višak holesterola. Na taj način dolazi do smanjenja nivoa LDL holesterola u krvi.

Pored toga, ovsene pahuljice sadrže magnezijum, bakar i mangan, minerale koji doprinose zdravlju srca i pravilnom metabolizmu holesterola.

Koliko ovsenih pahuljica treba jesti dnevno?

Stručnjaci preporučuju oko jedne šolje kuvane ovsene kaše dnevno. Ta količina obezbeđuje dovoljno rastvorljivih vlakana koja mogu pomoći u snižavanju holesterola.

Naravno, važno je da ovsene pahuljice budu deo uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem, zdravim mastima i fizičkom aktivnošću.

Kako najbolje jesti ovsene pahuljice?

Nutricionisti savetuju da se ovsena kaša priprema sa vodom, mlekom ili jogurtom kako bi se postigao najbolji efekat na zdravlje.

Za još veće zdravstvene benefite možete dodati:

orašaste plodove i semenke poput oraha, lana ili čia semenki

voće kao što su borovnice, jabuke ili banana

grčki jogurt ili mleko zbog dodatnih proteina

malo maslinovog ulja u slanim varijantama ovsene kaše

Koje ovsene pahuljice su najbolji izbor?

Stručnjaci navode da su najmanje prerađene ovsene pahuljice najbolji izbor jer zadržavaju najviše vlakana.

Instant ovsene pahuljice takođe mogu biti korisne, ali treba obratiti pažnju na sastav jer mnoge sadrže dodatni šećer i aditive.

Zbog toga nutricionisti preporučuju obične ovsene pahuljice bez dodataka kako biste sami kontrolisali količinu šećera i drugih sastojaka.

Male promene koje mogu napraviti veliku razliku

Redovno konzumiranje ovsenih pahuljica, uz zdrav način života, može pomoći u očuvanju zdravlja srca, smanjenju holesterola i boljoj kontroli telesne težine, prenosi portal "marthastewart". Upravo zato mnogi stručnjaci smatraju da su ovsene pahuljice jedna od najzdravijih namirnica koje možete uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

