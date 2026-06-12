Kada provodite vreme u prirodi može da se desi da vam leptir sleti na ruku, nogu, rame, stomak. Naš narod veruje da to nije slučajno, već da nosi poruku promene u životu i novog početka.

Leptir je od davnina simbol transformacije. Njegov životni put, od gusenice do krilatog bića, često se posmatra kao metafora ljudskog rasta – onog unutrašnjeg, nevidljivog, ali duboko važnog. Zato se veruje da njegov dolazak može da označi period u kojem se i u našem životu nešto menja, sazreva i postaje jasnije.

U mnogim tradicijama leptir se povezuje i sa duhovnošću, slobodom i ljubavlju. Njegova kratka, ali intenzivna prisutnost podseća na to koliko su mali trenuci zapravo dragoceni.

U tom smislu, prema narodnom verovanju, susret sa leptirom često se tumači kao podsetnik da se nešto staro ostavlja iza sebe, a da se otvara prostor za nešto novo i bolje.

Neki veruju i da leptir može biti znak poruke od voljene osobe koja stiže na neobičan, simboličan način.

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