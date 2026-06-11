Tokom letnjih vrućina i toplotnih talasa, mnogi ljudi povećavaju unos tečnosti kako bi izbegli dehidraciju, ali to često dovodi do češćih noćnih buđenja i odlazaka u toalet. Zato se preporučuje da se deo hidratacije obezbedi kroz hranu bogatu vodom.

Prema savetima stručnjaka za san, Marjane Tejlor iz kompanije „The Sleep Works“, ključ za bolji san tokom vrućina je pravilna ravnoteža unosa tečnosti tokom dana i smanjenje većih količina pića neposredno pre spavanja.

Umesto kasnog pijenja vode, preporučuje se unos namirnica koje prirodno hidriraju organizam. Među njima se posebno izdvajaju krastavac, lubenica i celer, koje sadrže veoma visok procenat vode i pomažu telu da ostane rashlađeno.

Krastavac i celer sadrže oko 95% vode, dok je lubenica takođe bogata tečnošću, prirodnim šećerima i hranljivim materijama koje doprinose osveženju i lakšem oporavku organizma tokom visokih temperatura.

Stručnjaci upozoravaju i da treba izbegavati tešku i masnu hranu, kao i preteran unos alkohola, kafe i jakih začina, jer oni dodatno opterećuju organizam i mogu pogoršati dehidrataciju. Iako hladna pića i sladoled deluju kao brzo rešenje, oni mogu izazvati suprotan efekat i povećati telesnu temperaturu tokom varenja.

Lagani obroci sa namirnicama bogatim vodom smatraju se najboljim izborom za mirniji san tokom letnjih noći.

Video: