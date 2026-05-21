Vitalna baka Miki Vilijams iz Floride ima 83 godine, ali svojim izgledom i energijom svakodnevno izaziva nevericu na društvenim mrežama. Postala je prava internet senzacija, a mnogi njeni pratioci kažu da izgleda kao da ima tridesetak godina.

„Oblačim se kako želim“

Baka Miki (83) otvoreno poručuje da nikada nije verovala u pravilo da žene treba da se oblače u skladu sa godinama. Naprotiv, smatra da svako treba da nosi ono u čemu se oseća dobro, bez obzira na broj godina.

Njeni upečatljivi modni izbori privlače pažnju gde god da se pojavi. Mini suknje, uske haljine i jarke boje deo su njenog svakodnevnog stila, koji opisuje kao „otkačen i hrabar“. Ova zanimljiva baka kaže da godišnje potroši preko 12.000 evra na garderobu i modne detalje, a u ormaru ima više od 200 pari cipela i preko 100 bluza.

"Nikada nisam verovala da postoji garderoba za određene godine. Ljudi mi često kažu da im se dopada kako sam obučena, ali da oni to ne bi mogli da nose. Uvek im odgovorim da mogu, samo sebi to ne dozvoljavaju", kaže Miki za „The Sun“.

Popularna na društvenim mrežama

Na TikToku i Instagramu prati je više od 50.000 ljudi, a komentari na njen račun ne prestaju da stižu. „Nemoguće da imate 83 godine“, „Ako ovako budem izgledala u tim godinama, biću presrećna“, samo su neke od reakcija njenih pratilaca.

Baka Miki priznaje da nije očekivala da će u poznim godinama postati internet zvezda. Na nagovor prijateljice otvorila je TikTok profil, a prvi video pregledan je više od milion puta za samo jedan dan.

Samopouzdanje nasledila od majke

Ističe da joj je najveću podršku tokom života pružala majka, koja ju je ohrabrivala da bude drugačija i da ne prati slepo trendove.

Još kao devojčica volela je modu i eksperimentisanje sa stilom, a ta ljubav traje i danas. U njenoj kući čak postoji posebna prostorija pretvorena u garderober, gde je odeća raspoređena po bojama.

Tajna mladolikog izgleda

Miki tvrdi da iza njenog izgleda ne stoje estetske operacije, već disciplina i zdrav način života.

"Ljudi me stalno pitaju koja je moja tajna. Uvek kažem isto. Vežbanje, detaljna nega kože, suplementi i pozitivan stav", objašnjava ona.

Svakodnevno ide u teretanu, vežba pilates, pliva i pleše, a negu kože smatra izuzetno važnim delom rutine.

„Ne čekajte dozvolu drugih“

Iako danas inspiriše hiljade žena širom sveta, Miki kaže da samo živi onako kako želi i poručuje ljudima da se ne plaše da budu svoji.

"Prestanite da čekate dozvolu drugih ljudi. Rizikujte, budite malo drugačiji i uživajte u životu", poručila je ova vitalna baka.

