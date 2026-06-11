

Moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u deo mozga, zbog čega moždane ćelije počinju da odumiru. Posledice mogu biti veoma ozbiljne – od poremećaja govora i kretanja do trajnih oštećenja mozga, upozorava britansko Udruženje za moždani udar.

Lekari naglašavaju da je moždani udar hitno stanje i da svako odlaganje može povećati rizik od trajnih posledica ili smrti.

FAST pravilo: Kako najbrže prepoznati moždani udar

F (Face – lice) - Da li osoba može normalno da se osmehne ili je jedna strana lica spuštena?

A (Arms – ruke) - Može li da podigne obe ruke ili jedna ruka pada?

S (Speech – govor) - Da li govori jasno ili su reči nerazumljive?

T (Time – vreme)

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite Hitnu pomoć.

Dodatni simptomi mogu biti iznenadna slabost jedne strane tela, vrtoglavica, zamagljen vid, konfuzija i jaka glavobolja.

Mini-moždani udar nije bezazlen

Privremeni prekid dotoka krvi u mozak naziva se TIA ili mini-moždani udar. Simptomi često nestanu u roku od 24 sata, pa ljudi pogrešno pomisle da je sve prošlo. Međutim, upozorenje je ozbiljno: više od jedne od 12 osoba doživi pravi moždani udar u roku od nedelju dana nakon TIA, a najveći rizik postoji u prvim danima. Zato i kratkotrajni simptomi zahtevaju hitan pregled lekara.

Tri neobična znaka koja mogu prethoditi moždanom udaru

Pored tipičnih simptoma, stručnjaci izdvajaju tri znaka koji se mogu javiti i nekoliko dana ranije:

Iznenadna i neuobičajeno jaka glavobolja

Ako se pojavi glavobolja koja je mnogo intenzivnija od onih koje inače imate i traje duže nego obično, nemojte je ignorisati. Istraživanja pokazuju da se takav simptom javio kod oko 15% pacijenata pre moždanog udara.

Nepravilan srčani ritam

Lupanje srca, preskakanje otkucaja, kratak dah, umor ili bol u grudima mogu biti znak atrijalne fibrilacije, stanja koje čak pet puta povećava rizik od moždanog udara.

Neočekivana iscrpljenost ili slabost

Nagla i neobjašnjiva malaksalost, osećaj da nemate snage ili slabost jedne strane tela mogu ukazivati na to da mozak već ima problem sa snabdevanjem krvlju.

Šta uraditi ako primetite simptome?

Odmah pozovite Hitnu pomoć (194).

Ne čekajte da simptomi prođu sami.

Zabeležite vreme kada su se prvi simptomi pojavili – to može biti ključno za lečenje.

Ne dajte osobi hranu, piće ili lekove bez saveta lekara.

Brza reakcija može spasiti život i značajno smanjiti posledice moždanog udara.