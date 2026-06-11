Rak je podmukla bolest čiji se simptomi često razvijaju postupno pa ih je lako prevideti. Onkolog i kolorektalni hirurg dr. Ketan Tanki upozorava da telu nije lako prepoznati rak jer bolest koristi prirodne procese organizma. "Rak u pravilu preuzima postojeće, prirodne procese u telu, a ne pokreće neke strane mehanizme", kaže dr. Tanki za Parade.

Prema njegovim rečima, jedna telesna promena koju nikada ne bi trebalo ignorisati jeste neobjašnjiv gubitak telesne težine, odnosno mršavljenje koje nije posledica promene ishrane ili povećane fizičke aktivnosti. Iako ne mora značiti rak, često je znak da se u organizmu događa nešto što zahteva lekarsku procenu.

Promena koju ne treba zanemariti

Dr. Tanki ističe da neobjašnjiv gubitak kilograma mogu uzrokovati i druga ozbiljna zdravstvena stanja. "Među stanjima koja mogu uzrokovati neobjašnjiv gubitak kilograma su zloćudne bolesti, nekontrolisani dijabetes, hipertireoza, HIV, tuberkuloza, otkazivanje srca, KOPB, upalna bolest creva te teška depresija ili anksioznost", objašnjava. Dodaje da se nijedno od tih stanja ne bi smelo zanemariti.

Gubitak težine često se razvija postupno i u početku može biti teško uočljiv. "Kada telo prepozna da nešto nije u redu, pokreću se isti mehanizmi bez obzira na okidač, a to su opšta slabost, temperatura, gubitak kilograma i gubitak apetita", navodi dr. Tanki. Ističe da tumori mogu izazvati procese koji razgrađuju mišiće i masno tkivo, čak i kada osoba unosi dovoljno kalorija.

Osim neobjašnjivog mršavljenja, na pregled bi trebali da podstaknu i simptomi poput umora, temperature ili noćnog znojenja, novih i upornih glavobolja, promuklosti, bolova u kostima ili leđima, promena u pražnjenju creva ili bešike, krvi na neuobičajenim mestima, novih kvržica ili promena na mladežima.

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