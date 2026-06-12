Rajan Rejnolds je podelio nove detalje o svom iskustvu kada ga je, sa 18 godina, udario pijani vozač.

„Kada sam imao 18 godina, izašao sam iz bara i popio sam jedno pivo“, ispričao je Rejnolds (49) u videu objavljenom u utorak, 9. juna na kanalu GQ, u kojem je zajedno sa svojim kolegom iz serije ,,Welcome to Wrexham", Robom Mekom, sastavljao nameštaj.

Glumac se prisetio da je pomislio kako, „čak i ako je do kuće samo četiri bloka“, ni u kom slučaju neće voziti nakon što je pio alkohol. Uprkos toj „čvrsto ispravnoj i mudroj odluci“, zvezdu je ipak udario pijani vozač dok je peške išao kući.

„Proveo sam četiri nedelje u bolnici“, prisetio se Rejnolds.

„Šta? Prvi put to čujem“, rekao je iznenađeno Mek (49).

„O, da. Polomio sam praktično svaku kost na levoj strani tela“, rekao je Rejnolds. „Udario me je toliko snažno da njegov automobil više nije bio u voznom stanju.“

Rejnolds je zahvalio lekaru u kanadskoj bolnici u kojoj je lečen „što me je tako pažljivo sastavio nazad“.

Detalji

O nesreći je ranije govorio i u intervjuu iz 2011. godine.

„Sećam se da je moj otac sedeo tamo... sa posudom za povraćanje. Pretpostavljam da sam povraćao dok sam bio bez svesti“, rekao je tada Rejnolds za HuffPost.

„Bukvalno sam čoveka od glave do pete prekrio svojom povraćkom“, dodao je Rejnolds 2011. godine.

„Od tada sam klimava, polomljena olupina“, našalio se Rejnolds govoreći o trajnim posledicama svojih teških povreda.

Uprkos povredama, Rejnolds je prihvatao fizički veoma zahtevne uloge, a najpoznatiji je po filmovima o Dedpulu.

Ekstremne scene

Glumac je 2022. otvoreno govorio o tome da sa godinama izvodi sve manje kaskaderskih scena.

„Mislim da je važno da što više kaskaderskih scena odradite sami, ali povući ću se kada je nešto jednostavno previše ekstremno, a tu je obučeni profesionalac spreman da uskoči“, rekao je Rejnolds tada za Variety.

Glumac se zatim našalio:

„Ne možete da jedete lekove protiv bolova kao da su pahuljice za doručak.“

„Počinje sve da boli“, rekao je Rejnolds. „Kada sam napunio 35 godina, bacanje na beton više nije bilo smešno. To je prešlo u kategoriju čistog pakla.“

Rejnoldsov sledeći film, ,,Mayday", stiže u bioskope 4. septembra. Takođe će ponovo igrati Dedpula u predstojećem filmu ,,Avengers: Doomsday" (srp. Osvetnici: Uspon Doktora Duma), čija je premijera zakazana za 18. decembar. Nove epizode serije ,,Welcome to Wrexham" emituju se četvrtkom u 21 čas na kanalu ,,FXX", a dostupne su i za strimovanje na platformi ,,Hulu".

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