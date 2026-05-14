Ako ti često nedostaje energije, prvi korak može biti da pogledaš svoje prehrambene navike.

Zdrava ishrana je važna za nivo energije i za zaštitu od bolesti i nedostataka hranljivih materija. Uravnotežena ishrana treba da sadrži dobar balans mesa, voća, povrća, orašastih plodova, mahunarki i drugih namirnica.

Sveže voće i povrće pomažu da se osećaš energičnije i lako mogu da se ubace u svakodnevnu ishranu.

Koja hrana daje energiju?

Hrana bogata ugljenim hidratima, proteinima, zdravim mastima i vlaknima može da obezbedi energiju.

Neki ljudi izbegavaju ugljene hidrate jer misle da dovode do gojenja, ali oni su zapravo neophodni za normalno funkcionisanje organizma. Ugljeni hidrati se lako vare i obezbeđuju energiju potrebnu za svakodnevne aktivnosti.

Jedan od zdravih izvora ugljenih hidrata je povrće. Iako većina povrća nije jako bogata ugljenim hidratima, ono sadrži dovoljno složenih ugljenih hidrata i kalorija da doprinese energiji.

Povrće je važan deo zdravog i energičnog načina života. Pored ugljenih hidrata, sadrži vitamine, minerale, vlakna i druge hranljive materije koje su telu potrebne za snagu i zdravlje.

Ako se često osećaš umorno, umesto kafe ili energetskih pića, razmisli o tome da uvedeš više povrća u ishranu.

5 vrsta povrća koje podižu energiju

Lisnato zeleno povrće: spanać, kelj, blitva i slično povrće bogato je magnezijumom i antioksidansima. Pomaže mišićima i nervnom sistemu i daje stabilnu energiju.

Kupusnjače: brokoli, karfiol, kupus i prokelj bogati su antioksidansima poput beta-karotena.

Slatki krompir: dobar je izvor serotonina, gvožđa, magnezijuma i vitamina C. Složeni ugljeni hidrati i vlakna ga čine odličnim izvorom dugotrajne energije.

Zeleni grašak: sadrži skrob, zdrave kalorije, ugljene hidrate, proteine i vitamine K i C.

Kukuruz: takođe je skrobno povrće i dobar izvor kompleksnih ugljenih hidrata, vlakana, vitamina i minerala koji daju dugotrajnu energiju.

Kako uneti više povrća u ishranu?

Dodaj povrće jelima koja već jedeš

Ubaci lisnato povrće u salate

Grickaj sveže seckano povrće kao užinu

Pecite povrće (slatki krompir, brokoli, špargla) kao prilog uz proteine

Obično se blagi porast energije može osetiti već nekoliko sati nakon obroka bogatog povrćem, dok se veći efekti primećuju nakon nekoliko nedelja redovne konzumacije.

Doslednost je ključ, pa redovno unošenje povrća kao deo balansirane ishrane pomaže dugoročnoj energiji i boljem osećaju u telu, piše Aspire Family Medical.