Ćufte su jedno od onih jela koje mnoge podseća na detinjstvo i domaću kuhinju. Ipak, svima se bar jednom desilo da ispadnu suve i tvrde. Iako većina ljudi misli da su za dobru teksturu neophodni hleb, prezle ili jaja, iskusni kuvari tvrde da postoji mnogo jednostavniji trik.

Tajna je gazirana, mineralna voda.

Umesto potapanja starog hleba u mleko i dodavanja više jaja, u smesu od mlevenog mesa može se sipati malo kisele vode. Mehurići iz gazirane vode opuštaju strukturu mesa i pomažu da ono tokom prženja zadrži prirodne sokove. Rezultat su mekane i vazdušaste ćufte koje se bukvalno tope u ustima. Najčešća greška pri pripremi je preterano mešenje mesa i dodavanje previše vezivnih sastojaka. Tada smesa postaje teška, a ćufte tvrde. Umesto toga, meso treba lagano promešati i dodati oko 50 mililitara mineralne vode na pola kilograma mlevenog mesa.

Važan je i luk. Ako se ubaci sirov i krupno seckan, može pustiti vodu i pokvariti teksturu. Mnogo je bolje da se sitno izrenda, kratko prodinsta i ohladi pre nego što se umeša u meso. Kuvari savetuju i da se smesa ostavi oko 30 minuta u frižideru pre oblikovanja. Hladnoća pomaže da se masnoća stegne, pa ćufte zadržavaju oblik i ne raspadaju se tokom prženja.

Za najbolji ukus preporučuje se mešavina junetine i svinjetine u odnosu 70:30, uz so, biber i malo belog luka u prahu. Kuglice se oblikuju vlažnim rukama i prže na umerenoj temperaturi dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu. Jednom kada probate ovaj jednostavan trik sa mineralnom vodom, velike su šanse da ćete zaboraviti na stare metode sa hlebom i prezlama jer ćufte nikada nisu bile sočnije.