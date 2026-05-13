Maj je mesec kada se u bašti intenzivno rade setva i sadnja, jer su temperatura i vlaga zemljišta idealne za klijanje i rast biljaka. U ovom periodu nastavlja se setva pasulja, kukuruza šećerca, krastavaca, dinje, lubenice, tikvica, tikve, bamije i kikirikija, kao i drugih toploljubivih kultura.

Posebno je važno pravilno pripremiti rasad pre presađivanja, te biljke treba postepeno "kaliti", odnosno privikavati ih na spoljašnje uslove kako bi izbegle stres i bolje se primile nakon sadnje.

U maju se sade i rasadi povrća poput paradajza, paprike, celera i krastavca, a u bašti se nastavlja i setva šargarepe i peršuna.

Naglašava se i važnost plodoreda, odnosno izbegavanja sadnje iste kulture na isto mesto više godina zaredom, kako bi se sprečilo iscrpljivanje zemljišta i širenje bolesti. Takođe, zemlja mora biti dobro pripremljena i vlažna, posebno kod sitnog semena.

Na kraju, ističe se da neke biljke, poput tikvica i krastavaca, bolje napreduju kada imaju dovoljno organskog đubriva, a u maju se seje i razno lekovito i začinsko bilje poput bosiljka, nane i ruzmarina.