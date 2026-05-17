Podrigivanje ili ispuštanje gasova potpuno su prirodne i česte pojave. Međutim, kada su preterano izraženi, praćeni nadutošću, bolovima ili oticanjem stomaka, mogu uticati na svakodnevni život i izazvati neprijatnost.
U većini slučajeva ovi simptomi nisu znak ozbiljnog zdravstvenog problema i često se mogu ublažiti jednostavnim promenama životnih navika.
Podrigivanje, kako telo izbacuje višak vazduha?
Podrigivanje je način na koji telo izbacuje višak vazduha iz gornjeg dela sistema za varenje. Najčešće nastaje zbog gutanja previše vazduha.
Do toga može doći ako:
- jedete ili pijete prebrzo
- pričate dok jedete
- žvaćete žvaku
- sisate tvrde bombone
- pijete gazirana pića
- pušite
Kod nekih ljudi gutanje vazduha postaje nervozna navika, čak i kada ne jedu ili ne piju.
Pojačano podrigivanje može biti povezano i sa:
- refluksom kiseline ili Gastroesophageal Reflux Disease
- upalom sluznice želuca
- infekcijom bakterijom Helicobacter pylori, koja može biti povezana sa čirom na želucu
Ako je podrigivanje praćeno gorušicom ili bolom u stomaku, važno je obratiti pažnju.
Kako smanjiti podrigivanje
Može pomoći ako:
- jedete i pijete sporije
- izbegavate gazirana pića i pivo
- ne žvaćete žvake i ne sisate bombone
- ne pušite
- proverite da li vam proteza pravilno naleže (ako je nosite)
- prošetate kratko nakon obroka
- lečite gorušicu ako je prisutna
Gasovi u crevima, zašto nastaju?
Gasovi u tankom ili debelom crevu najčešće nastaju kada bakterije u crevima razgrađuju nesvarenu hranu.
Gasovi se mogu pojaviti i ako organizam ne razgrađuje potpuno određene sastojke hrane, poput:
- glutena (prisutnog u žitaricama)
- mlečnog šećera - laktoze
- voćnog šećera - fruktoze
Drugi mogući uzroci uključuju:
- ostatke hrane u debelom crevu
- promene u crevnim bakterijama
- slabiju apsorpciju ugljenih hidrata
- zatvor
- intoleranciju na laktozu ili fruktozu
- Celiac Disease
Kako smanjiti stvaranje gasova
Može pomoći ako:
- privremeno izbegavate hranu koja često izaziva gasove, poput pasulja, graška, sočiva, kupusa, luka, brokolija, karfiola, pečuraka i nekog voća
- čitate deklaracije na proizvodima
- probate proizvode bez laktoze ako sumnjate na intoleranciju
- jedete manje masnu hranu
- privremeno smanjite unos vlakana, pa ih postepeno vraćate u ishranu
Neki preparati za varenje laktoze mogu pomoći osobama sa intolerancijom, dok efekat drugih preparata protiv gasova varira od osobe do osobe.
Komentari (0)