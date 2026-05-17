Podrigivanje ili ispuštanje gasova potpuno su prirodne i česte pojave. Međutim, kada su preterano izraženi, praćeni nadutošću, bolovima ili oticanjem stomaka, mogu uticati na svakodnevni život i izazvati neprijatnost.

U većini slučajeva ovi simptomi nisu znak ozbiljnog zdravstvenog problema i često se mogu ublažiti jednostavnim promenama životnih navika.

Podrigivanje, kako telo izbacuje višak vazduha?

Podrigivanje je način na koji telo izbacuje višak vazduha iz gornjeg dela sistema za varenje. Najčešće nastaje zbog gutanja previše vazduha.

Do toga može doći ako:

jedete ili pijete prebrzo

pričate dok jedete

žvaćete žvaku

sisate tvrde bombone

pijete gazirana pića

pušite

Kod nekih ljudi gutanje vazduha postaje nervozna navika, čak i kada ne jedu ili ne piju.

Pojačano podrigivanje može biti povezano i sa:

refluksom kiseline ili Gastroesophageal Reflux Disease

upalom sluznice želuca

infekcijom bakterijom Helicobacter pylori , koja može biti povezana sa čirom na želucu

Ako je podrigivanje praćeno gorušicom ili bolom u stomaku, važno je obratiti pažnju.

Kako smanjiti podrigivanje

Može pomoći ako:

jedete i pijete sporije

izbegavate gazirana pića i pivo

ne žvaćete žvake i ne sisate bombone

ne pušite

proverite da li vam proteza pravilno naleže (ako je nosite)

prošetate kratko nakon obroka

lečite gorušicu ako je prisutna

Gasovi u crevima, zašto nastaju?

Gasovi u tankom ili debelom crevu najčešće nastaju kada bakterije u crevima razgrađuju nesvarenu hranu.

Gasovi se mogu pojaviti i ako organizam ne razgrađuje potpuno određene sastojke hrane, poput:

glutena (prisutnog u žitaricama)

mlečnog šećera - laktoze

voćnog šećera - fruktoze

Drugi mogući uzroci uključuju:

ostatke hrane u debelom crevu

promene u crevnim bakterijama

slabiju apsorpciju ugljenih hidrata

zatvor

intoleranciju na laktozu ili fruktozu

Celiac Disease

Kako smanjiti stvaranje gasova

Može pomoći ako:

privremeno izbegavate hranu koja često izaziva gasove, poput pasulja, graška, sočiva, kupusa, luka, brokolija, karfiola, pečuraka i nekog voća

čitate deklaracije na proizvodima

probate proizvode bez laktoze ako sumnjate na intoleranciju

jedete manje masnu hranu

privremeno smanjite unos vlakana, pa ih postepeno vraćate u ishranu

Neki preparati za varenje laktoze mogu pomoći osobama sa intolerancijom, dok efekat drugih preparata protiv gasova varira od osobe do osobe.