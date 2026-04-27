U želji da poboljšaju zdravlje, mnogi u Srbiji svakodnevno uzimaju vitamine i minerale, često nasumično i bez saveta stručnjaka. Međutim, lekari upozoravaju da određene kombinacije suplemenata ne samo da ne pomažu, već mogu da umanje efekat jedni drugima, pa čak i da štete organizmu.

Prema portalu "Singlecare", jedna od najčešćih grešaka je istovremeno uzimanje magnezijuma i kalcijuma. Iako oba minerala imaju važnu ulogu, previše kalcijuma može blokirati apsorpciju magnezijuma, a dugoročno poremetiti ravnotežu u telu.

Problematična je i kombinacija gvožđa i zelenog čaja. Aktivne supstance iz zelenog čaja vezuju gvožđe i sprečavaju njegovo iskorišćavanje, što može dovesti do nedostatka ovog minerala, pa čak i anemije.

Stručnjaci upozoravaju i na uzimanje vitamina C i vitamina B12 u isto vreme, jer veće količine vitamina C mogu smanjiti apsorpciju B12, koji je ključan za nerve i krvnu sliku.

Posebnu pažnju treba obratiti i na razliku između vitamina rastvorljivih u mastima i onih rastvorljivih u vodi. Na primer, vitamin D se bolje apsorbuje uz obrok, dok vitamini B kompleksa i vitamin C treba da se uzimaju na prazan stomak. Kada se piju zajedno, telo često ne iskoristi nijedan kako treba, ističe Virdžil Sančez, sertifikovani lekar porodične medicine iz Majamija.

Zaključak stručnjaka je jasan: suplementi nisu bezazleni i pogrešne kombinacije mogu učiniti više štete nego koristi.

Video: