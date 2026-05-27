Nisu sve vrste ribe podjednako dobre za zdravlje, ali su ribe i morski plodovi važan izvor brojnih vitamina i minerala. Lekari i nutricionisti preporučuju da se riba jede najmanje dva puta nedeljno. Masnija riba, poput lososa i sardina, bogata je omega-3 masnim kiselinama, koje pozitivno utiču na zdravlje srca, navodi „Healthline“. Evo koje vrste ribe su najzdravije.

Sardine

Odličan izbor za vašu nedeljnu porciju ribe su sardine zbog svoje pristupačnosti i hranljivosti. Prepune su omega-3 masnih kiselina kojih sadrže čak i više nego hvaljeni losos, a osim toga su odličan izvor kalcijuma i vitamina D neophodnih za zdravlje kostiju.

Pastrmka

Ako jedete pastrmku samo jednom nedeljno, možete smanjiti holesterol, ojačati krvne sudove i nerve te izbeći probleme s pamćenjem u starijoj dobi.

Brancin

Mediteranski brancin nudi nemasni izvor proteina bogat vitaminom D, podržava imunološku funkciju i apsorpciju kalcijuma. Njegova mala veličina i lako uklanjanje kosti čine ga popularnim izborom za pripremu cele ribe.

Skuša

Skuša ima bogat, specifičan ukus i smatra se jednom od najhranljivijih riba. Bogat je izvor proteina, vitamina B2, B3, B6 i B12, kao i izuzetno važnog vitamina D. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovno jedu skušu imaju niži krvni pritisak i manje holesterola u krvi. Zahvaljujući vitaminu D, skuša je dobra i za zdravlje kostiju. Uz njega, za gustoću kostiju važni su bakar i selen, kojih takođe ima u skuši.

