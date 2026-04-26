Društvena mreža TikTok ponovo je izbacila novi „wellness“ trend koji je brzo osvojio korisnike širom sveta. Ovog puta u centru pažnje je napitak od vode, čia semenki i limuna, za koji mnogi tvrde da „čisti organizam“, smanjuje nadutost i pomaže u mršavljenju. Ali koliko u svemu tome ima istine?

Šta su čia semenke i zašto su popularne

Čia semenke su bogate su vlaknima, zdravim mastima i proteinima. Jedna porcija sadrži veliku količinu vlakana, što ih čini korisnim za bolju probavu, duži osećaj sitosti, regulaciju apetita. Na TikTok videu žena u čašu vode stavi 2 kašičice čia semenki, nekoliko kriški krastavca i nekoliko kriški limuna. Tvrdi da to smanjuje nadutost stomaka i pomaže mršavljenje.

Kako deluje čia voda

Kada se čia semenke potope u vodu, one upijaju tečnost i formiraju gelastu strukturu. Taj gel u digestivnom sistemu: usporava varenje, omekšava stolicu, može doprineti redovnom pražnjenju. Zbog toga mnogi imaju osećaj da im „čisti organizam“, iako je reč o prirodnom efektu vlakana.

Da li zaista pomaže u mršavljenju?

Postoje određeni dokazi da čia semenke mogu pomoći kod kontrole apetita. Istraživanja pokazuju da produžavaju osećaj sitosti, pa ljudi često pojedu manje tokom dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju:

· nisu čarobno rešenje za mršavljenje

· ne mogu nadoknaditi lošu ishranu

· ne zamenjuju fizičku aktivnost.

Drugim rečima, mogu pomoći, ali ne rade čuda sami po sebi.

Može li izazvati nadutost?

Iako se promoviše kao rešenje protiv nadutosti, efekat može biti i suprotan. Ako niste navikli na veći unos vlakana, može se javiti nadutost, osećaj težine u stomaku i blaga nelagodnost. Zato se preporučuje postepeno uvođenje u ishranu i dovoljan unos vode.

Trend ili stvarna korist?

Čia semenke jesu zdrav dodatak ishrani i mogu pomoći probavi i osećaju sitosti. Međutim, viralni napitak nije „detoks čudo“ kako se često predstavlja na internetu. Ako želite rezultate, ključ je i dalje u balansiranoj ishrani, redovnom kretanju i zdravim životnim navikama.

Video: