Društvena mreža TikTok ponovo je izbacila novi „wellness“ trend koji je brzo osvojio korisnike širom sveta. Ovog puta u centru pažnje je napitak od vode, čia semenki i limuna, za koji mnogi tvrde da „čisti organizam“, smanjuje nadutost i pomaže u mršavljenju. Ali koliko u svemu tome ima istine?
Šta su čia semenke i zašto su popularne
Čia semenke su bogate su vlaknima, zdravim mastima i proteinima. Jedna porcija sadrži veliku količinu vlakana, što ih čini korisnim za bolju probavu, duži osećaj sitosti, regulaciju apetita. Na TikTok videu žena u čašu vode stavi 2 kašičice čia semenki, nekoliko kriški krastavca i nekoliko kriški limuna. Tvrdi da to smanjuje nadutost stomaka i pomaže mršavljenje.
Kako deluje čia voda
Kada se čia semenke potope u vodu, one upijaju tečnost i formiraju gelastu strukturu. Taj gel u digestivnom sistemu: usporava varenje, omekšava stolicu, može doprineti redovnom pražnjenju. Zbog toga mnogi imaju osećaj da im „čisti organizam“, iako je reč o prirodnom efektu vlakana.
Da li zaista pomaže u mršavljenju?
Postoje određeni dokazi da čia semenke mogu pomoći kod kontrole apetita. Istraživanja pokazuju da produžavaju osećaj sitosti, pa ljudi često pojedu manje tokom dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju:
· nisu čarobno rešenje za mršavljenje
· ne mogu nadoknaditi lošu ishranu
· ne zamenjuju fizičku aktivnost.
Drugim rečima, mogu pomoći, ali ne rade čuda sami po sebi.
Može li izazvati nadutost?
Iako se promoviše kao rešenje protiv nadutosti, efekat može biti i suprotan. Ako niste navikli na veći unos vlakana, može se javiti nadutost, osećaj težine u stomaku i blaga nelagodnost. Zato se preporučuje postepeno uvođenje u ishranu i dovoljan unos vode.
Trend ili stvarna korist?
Čia semenke jesu zdrav dodatak ishrani i mogu pomoći probavi i osećaju sitosti. Međutim, viralni napitak nije „detoks čudo“ kako se često predstavlja na internetu. Ako želite rezultate, ključ je i dalje u balansiranoj ishrani, redovnom kretanju i zdravim životnim navikama.
Video:
Komentari (0)