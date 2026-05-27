Kafa mnogima zvuči kao najbrže rešenje za umor, ali kofein nije čarobni prekidač za energiju. On ne uklanja stvarni uzrok pospanosti, nego privremeno blokira adenozin, hemijsku materiju koja se nakuplja u mozgu dok smo budni i signalizuje telu da mu treba odmor. Zato se nakon kafe možemo osećati budnije, ali ako je telo već iscrpljeno, neispavano ili pod stresom, taj učinak može biti slab ili kratkotrajan.

Jedan od najčešćih razloga zašto ste i dalje umorni nakon kafe jeste manjak sna. Ako danima spavate premalo, kofein može samo prikriti problem, ali ga ne može nadoknaditi. Sleep Foundation upozorava da redovno oslanjanje na kofein može stvoriti začarani krug: loš san vodi do veće potrebe za kafom, a kafa, posebno kasnije tokom dana, može dodatno pogoršati san.

Tolerancija i vreme konzumacije

Drugi razlog je tolerancija. Ako svakodnevno pijete kafu, telo se vremenom može naviknuti na kofein pa isti espreso više nema isti učinak kao pre. To ne znači nužno da vam "kafa ne deluje", nego da je organizam postao manje osetljiv na njen stimulativni učinak.

Važno je i kada pijete kafu. Kofein može otežati uspavljivanje i učiniti san kraćim ili plićim, a neki su ljudi na njega posebno osetljivi. Harvard Health navodi da kod osetljivih osoba čak i jutarnja kafa može uticati na noćni san, dok Sleep Health Foundation preporučuje oprez s kofeinom nakon ručka ako imate problema sa spavanjem.

Umor može imati i sasvim druge uzroke

Umor nakon kafe može imati i sasvim druge uzroke: premalo vode, preskakanje obroka, stres, hormonalne promene, anemija, problemi sa štitnom ili hronično loš san. FDA navodi da je za većinu odraslih do 400 miligrama kofeina dnevno količina koja se generalno ne povezuje s negativnim učincima, ali naglašava da se osetljivost na kofein jako razlikuje od osobe do osobe.

Drugim rečima, ako ste i dalje umorni nakon kafe, problem verovatno nije u kafi, nego u tome šta telo traži ono što kofein ne može dati: san, odmor, hranu, vodu ili zdravstvenu proveru. Ako je umor dugotrajan, jak ili se javlja uz druge simptome, najbolje ga je ne rešavati još jednom šoljicom kafe, nego razgovorom s lekarom.

