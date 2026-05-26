Sa dolaskom leta i viših temperatura sve je više komaraca, pa tako i u Srbiji. Njihova aktivnost je najizraženija tokom toplih i vlažnih letnjih meseci, a zavisno od vremenskih uslova mogu ostati prisutni sve do jeseni. Iako ubodi komaraca najčešće nisu opasni, mogu biti vrlo neprijatni zbog crvenila, oteklina i jakog svraba. Srećom, postoje jednostavni načini da se svrab ublaži za samo nekoliko sekundi., piše Express.co.uk.

Lekarski trik za trenutno olakšanje

Svoje znanje o tome kako se rešiti svraba na društvenim mrežama podelila je dr. Triša Pasrika, doktorka i autorka školovana na Harvardu, objavivši naučno dokazanu metodu. "Ako vas ubode komarac, reći ću vam nešto što će vam doslovno promeniti život", započela je dr. Pasrika. "Nemojte se češati. Umesto toga, učinite ono što ja radim: samo nežno protrljajte mesto s dva prsta."

Nauka iza metode

Pa kako ova metoda funkcioniše? Dr. Pasrika objasnila je da su naučnici s Medicinskog fakulteta Miler Univerziteta u Majamiju otkrili da trljanje kože može zaustaviti signal svraba u samom korenu. Naime, kod uboda komarca nervna vlakna u koži aktiviraju se nejednoliko, a upravo taj kontrast između nadraženih i nenadraženih vlakana uzrokuje osećaj svraba.

Nežno trljanje ubodenog područja i njegove okoline stvara snažan protusignal koji potiskuje onaj neprijatni, čime se sprečava da informacija o svraba stigne do mozga. Dr. Pasrika veruje da bi ista metoda mogla delovati i na ublažavanje svraba uzrokovanog ekcemom.

"Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast. A evo i najboljeg dela - ne morate trljati tačno ono područje gde je ubod. Dovoljno je trljati bilo gde unutar istog dermatoma", dodala je.

