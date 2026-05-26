Mnogi ljudi imaju problema sa spavanjem - iako su iscrpljeni, san im ne dolazi čim legnu u krevet. Lekar dr. Rangan Četerdži podelio je nekoliko saveta za bolji san, a posebno ističe "pravilo od 90 minuta". Reč je o navici koja podrazumeva izbegavanje tehnologije pre odlaska na spavanje. Prema njegovim rečima, upravo bi to moglo pomoći mnogima koji se bore s nesanicom.

Poznat je osećaj kada iscrpljenost nestane čim glava dotakne jastuk, a mozak počne vrteti neprijatne misli i događaje iz prošlosti. Mnogi tada posežu za različitim metodama poput biljnih čajeva, belog šuma ili dodataka ishrani u pokušaju da lakše zaspu. No, doktor smatra da je jedan od najvećih problema upravo preterana izloženost ekranima pre spavanja, piše Unilad.

Pravilo od 90 minuta

Na svom Instagram profilu lekar je objasnio važnost "90 minuta bez tehnologije pre spavanja". Lekari upozoravaju da plava svetlost pametnih telefona, tableta i računara može smanjiti proizvodnju melatonina, hormona važnog za regulaciju sna. "Time se smanjuje mentalna i emocionalna stimulacija koja nas često drži budnima", istaknuo je dr. Četerdži. Dodao je i da je upravo ovaj savet pomogao mnogim njegovim pacijentima.

Osim izbegavanja ekrana, preporučuje i držanje mobilnog i drugih uređaja van spavaće sobe. Savetuje i izlaganje jutarnjem svetlu unutar 30 minuta nakon buđenja kako bi se regulisao unutrašnji sat organizma. Takođe preporučuje izbegavanje kofeina nakon podneva te raniji večernji obrok jer istraživanja pokazuju da to može poboljšati kvalitet sna.

Dr. Četerdži upozorio je i na ono što naziva "epidemijom neispavanosti". Naveo je da naučnici sa Oksford Univerziteta tvrde kako danas spavamo jedan do dva sata manje nego pre šezdeset godina. Nedostatak sna povezuje se s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući goajznost, dijabetes tipa 2 i Alchajmerovu bolest.

