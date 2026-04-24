Novo istraživanje otkrilo je povezanost između učestalog dremanja i veće stope smrtnosti kod starijih osoba, što upućuje na to da bi ta navika mogla biti znak već postojećih zdravstvenih problema. Iako se povremeni odmor nakon napornog dana ne smatra problematičnim, studija upozorava da redovno dremanje, posebno ujutru, može biti znak za uzbunu.

Zabrinjavajući rezultati dugogodišnje studije

Studija pod nazivom "Objektivno izmereni obrasci dnevnog dremanja i ukupna smrtnost kod starijih odraslih osoba", nedavno objavljena u časopisu JAMA Network Open, došla je do zabrinjavajućih zaključaka. Naučnici su analizirali podatke prikupljane tokom čak 19 godina na uzorku od 1.338 odraslih osoba starijih od 56 godina. Utvrđeno je da je učestalo dnevno dremanje, definisano kao odmor između 9 i 19 sati, povezano s višim stopama smrtnosti. Posebno su se istakli oni koji su dremali preterano, posebno ujutru.

Simptom postojećih bolesti

Autori studije navode da kratko dremanje može trenutno ublažiti umor i poboljšati budnost, no upozoravaju da je "preterano dremanje u kasnijoj životnoj dobi povezano s nepovoljnim zdravstvenim ishodima, uključujući neurodegeneraciju, kardiovaskularne bolesti, pa čak i veći rizik od bolesti".

Istraživanje sugeriše da osobe koje često dremaju ujutru možda već imaju više već prisutnih zdravstvenih problema. Takođe, prikupljeni dokazi podupiru ideju da jutarnji i popodnevni umor mogu imati različite uzroke. Jedan od mogućih uzroka dnevnog umora i pojačane potrebe za dremanjem mogla bi biti hronična upala u organizmu.

Važnost praćenja navika spavanja

Na osnovu ovih nalaza, istraživači su istakli moguću vrednost praćenja obrazaca dremanja pomoću nosivih uređaja kao dela rutinskih zdravstvenih pregleda. Ovo nije prva studija koja je došla do sličnih zaključaka. Prošle godine, istraživanje Odeljenja za medicinu spavanja s Medicinskog fakulteta na Harvardu i Opšte bolnice Masačusets analiziralo je podatke skoro 90.000 odraslih osoba te takođe pronašlo jasnu povezanost između učestalog dremanja i pogoršanja zdravlja.

Dremanje kao rani pokazatelj

Glavni istraživač te studije, Čenlu Gao, tada je za Medscape Medical News izjavio: "Naši rezultati upućuju na to da određeni obrasci dremanja mogu poslužiti kao rani pokazatelji pogoršanja zdravlja." Objasnio je kako duže ili neredovno dremanje može biti odraz lošeg noćnog sna, poremećaja cirkadijskog ritma ili već postojećih zdravstvenih stanja. "To uključuje kardiovaskularne bolesti, metaboličke poremećaje, depresiju ili rane neurodegenerativne promene", zaključio je Gao.

Video: