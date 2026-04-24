Mahovina u dvorištu nije samo estetski problem – može da učini površine klizavim i opasnim. Dobra vest je da se može ukloniti bez velikih troškova, uz malo truda i prave metode. Mahovina najčešće raste na vlažnim, senovitim mestima gde nema dovoljno sunca. Beton, pločice i ivice dvorišta posebno su pogodni jer zadržavaju vlagu, naročito posle kiše ili tokom hladnijih meseci. Kako ukloniti mahovinu sa betona Najjednostavniji način je mehaničko čišćenje.

Uzmite tvrdu četku i dobro izribajte površinu, po mogućstvu dok je blago vlažna. Ako je mahovina uporna, možete koristiti rastvor vode i sirćeta ili blagi deterdžent. Nakon ribanja, sve isperite vodom. Soda bikarbona je takođe efikasna - pospite je direktno po mahovini, ostavite da deluje nekoliko sati, a zatim očistite četkom.

Za one koji izbegavaju hemikalije, postoji nekoliko proverenih rešenja:

Sirće - razblaženo sa vodom (1:1) razgrađuje mahovinu

So - isušuje je i sprečava dalje širenje

Topla voda sa sapunom - pomaže kod manjih naslaga

Važno je da ova sredstva koristite pažljivo kako ne biste oštetili okolno bilje. Kako sprečiti da se mahovina vrati Uklanjanje je samo prvi korak – ključ je prevencija: uklonite lišće i vlagu sa površina obezbedite više svetlosti (orežite grane ako prave hlad) redovno čistite dvorište po potrebi nanesite zaštitne premaze na beton

Kada koristiti jača sredstva

Ako se mahovina stalno vraća, mogu pomoći specijalni preparati protiv algi i mahovine. Oni deluju dublje i sprečavaju ponovni rast, ali ih treba koristiti u skladu sa uputstvom. Mahovina može biti uporna, ali uz redovno održavanje i pravilno čišćenje lako se drži pod kontrolom. Kombinacija mehaničkog uklanjanja i prirodnih sredstava često je dovoljna da dvorište ponovo izgleda uredno i bezbedno.