Kada kuvate testeninu ili povrće, deo njihovih hranljivih sastojaka prelazi u vodu. Ta voda više nije obična, već sadrži korisna jedinjenja koja mogu prijati biljkama.

Testenina je bogata skrobom, dok voda u kojoj se kuvalo povrće sadrži male količine vitamina i minerala kao što su kalijum, fosfor i kalcijum. Ovi elementi doprinose razvoju biljaka, jačaju koren i podstiču rast listova i cvetova.

Ipak, ovu vodu ne treba koristiti kao potpunu zamenu za običnu, već kao dopunu u redovnom zalivanju. Najbolje je kombinovati je sa standardnim načinom nege kako bi se sprečilo nakupljanje određenih materija u zemljištu. Takođe, preporučuje se da se upotrebi u roku od jednog do dva dana, jer kasnije može doći do razvoja bakterija ili razgradnje hranljivih sastojaka.

Voda u kojoj se kuvala testenina, zahvaljujući skrobu koji sadrži, može podstaći aktivnost mikroorganizama u zemljištu. Ti mikroorganizmi imaju važnu ulogu u razgradnji organske materije i oslobađanju hranljivih sastojaka koje biljke lakše usvajaju.

Na taj način se poboljšava struktura zemljišta i stvara povoljnije okruženje za rast biljaka. Dugoročno, ovakav pristup može doprineti bujnijem razvoju, jačim stabljikama i intenzivnijoj zelenoj boji biljaka.

Voda u kojoj se kuvalo povrće sadrži još više korisnih sastojaka, jer se tokom kuvanja vitamini i mineralne soli prenose u tečnost. Na taj način nastaje prirodan hranljivi rastvor koji može koristiti biljkama.

Posebno prija sobnim biljkama i začinskom bilju koje se gaji u kuhinji ili na prozoru, jer im obezbeđuje stalan dotok hranljivih materija. Povrće poput spanaća, šargarepe i krompira dodatno obogaćuje vodu mineralima koji podstiču stvaranje hlorofila, što se vidi kroz intenzivniju boju listova i zdraviji izgled biljaka.

Ipak, važno je pravilno koristiti ovakvu vodu. Pre zalivanja mora biti potpuno ohlađena, jer visoka temperatura može oštetiti korenje i izazvati temperaturni stres. Takođe, voda ne sme sadržati so, ulje ni začine. So je naročito štetna jer narušava ravnotežu u zemljištu i otežava biljkama usvajanje vode i hranljivih materija, pa voda u kojoj je kuvano slano jelo nije pogodna za zalivanje.

Kada se koristi na pravilan način, ovakva voda može imati vrlo dobre efekte. Biljke koje se povremeno zalivaju njome razvijaju deblje listove, jaču boju i zdraviji izgled. Posebno dobro reaguju aromatične biljke poput bosiljka, peršuna, ruzmarina i nane.

I cvetnice mogu imati koristi od ovakvog zalivanja, pa tako, na primer, geranijumi mogu razviti punije i izraženije cvetove, dok druge ukrasne biljke postaju otpornije i bogatijih boja.

Čak i rezano cveće može duže ostati sveže ako se u vodu u vazi doda mala količina ove neslane i čiste tečnosti.

