Svi stalno pokušavamo da optimizujemo svoj život i svakodnevne navike kako bismo poboljšali zdravlje. I premda ponekad možemo da preteramo s nekim stvarima (možda smo već pomalo umorni od „maksimizovanja proteina“), kada je reč o nečemu poput navike pijenja vode, više je definitivno bolje.

Ali kako bi zapravo trebalo da konzumiramo najvažniju tečnost u svojoj ishrani? Večno pitanje hidratacije i dalje ostaje: da li je za telo bolje piti toplu vodu ili hladnu vodu?

Koja je opcija zapravo bolja za vaše telo?

Dobra vest je da ne morate da birate između „tima tople vode“ i „tima hladne vode“. Odgovor je, nijedna nije bolja; topla voda nije hidratantnija niti korisnija od hladne, niti obrnuto.

„I topla i hladna voda korisne su za održavanje svakodnevne hidratacije, što je važnije od same temperature“, kaže Lusi Ju, registrovana dijetetičarka i klinička nutricionistkinja iz klinike ,,Keck Medicine of USC" za Vogue. „Tokom dana možete piti i toplu i hladnu vodu, u zavisnosti od svojih preferencija ili izbora pića.“

Ukratko, nije važno koju temperaturu odaberete, važno je da uopšte pijete vodu.

Kada je bolje piti toplu vodu?

Iako sve zavisi od ličnih preferencija, postoje situacije kada topla voda može da bude korisnija. Ju ističe da ispijanje tople vode, koje je u poslednje vreme sve popularnije, može da pomogne kod bolesti ili probavnih tegoba. Takođe može da vas ugreje kada vam je hladno. Među dodatnim prednostima koje stručnjaci navode su podsticanje zdravlja creva, izbacivanje toksina iz tela i smanjenje mentalnog stresa.

Ju dodaje da ne postoji dnevno ograničenje za konzumaciju tople vode, sve dok vam je prijatno i ne osećate pregrejavanje. Osobe s osetljivim probavnim sistemom treba da budu oprezne, jer topla voda može da podstakne prerano lučenje želudačnih sokova i izazove dodatne probavne smetnje. Takođe savetuje da osobe s ranicama u ustima ili plikovima izbegavaju vruće napitke, jer mogu da pojačaju bol, a to niko ne želi.

Kada je bolje piti hladnu vodu?

Ju preporučuje hladnu vodu kada želite da se rashladite nakon treninga ili bilo koje aktivnosti koja vas je zagrejala, kao i kada želite da se osvežite u toplom okruženju. Istraživanja su pokazala da sportisti ili osobe koje vežbaju na vrućini mogu da budu fokusiraniji zahvaljujući hladnom podražaju koji pruža hladna voda, a ona takođe daje blagi efekat budnosti.

Kao i kod tople vode, ne postoji dnevno ograničenje za konzumaciju hladne vode, sve dok vam je prijatno da pijete nešto hladno. Ipak, osobama s osetljivim zubima ili želucem preporučuje se oprez, jer hladna voda može da izazove nelagodu.

Bez obzira na to da li ćete piti toplu ili hladnu vodu, najvažnije je da tokom dana unosite dovoljno tečnosti kako biste ostali hidrirani. A ako ste u nedoumici ili vas parališe izbor između dve opcije, uvek možete da se držite vode sobne temperature.

