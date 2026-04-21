Stres ne utiče samo na raspoloženje već se može odraziti i na creva. Sve veći broj istraživanja ukazuje na osu crevo–mozak kao vezu između zdravlja digestivnog sistema i stresa. Razumevanje ove veze može pomoći da se objasne uobičajeni digestivni simptomi i pokažu praktični načini da se podrže i zdravlje creva i nivo stresa.

Odnos creva i mozga

Umesto jedne jedine putanje, ono što stručnjaci nazivaju osom crevo–mozak je dvosmerna komunikaciona mreža između digestivnog sistema i centralnog nervnog sistema (CNS). Ovaj odnos omogućava mozgu da reguliše varenje, dok creva istovremeno šalju signale nazad mozgu koji utiču na raspoloženje i stres.

Veliki deo te komunikacije odvija se preko vagusnog nerva, najdirektnijeg odnosa između creva i mozga, kaže gastroenterolog dr Džejson Korenblit.

U digestivnom traktu postoji i sopstveni kontrolni sistem poznat kao enterični nervni sistem (ENS), često nazivan „drugim mozgom“. On sadrži više od 100 miliona nervnih ćelija i upravlja svakodnevnim procesima varenja poput gutanja, pražnjenja želuca, lučenja enzima, protoka krvi, apsorpcije hranljivih materija i rada creva.

Zašto se stres „oseća“ u stomaku

Stres ne ostaje samo u glavi — on pokreće niz fizioloških reakcija u crevima. Hormoni poput kortikotropin-oslobađajućeg hormona (CRH) i kortizola menjaju način na koji osa crevo–mozak funkcioniše, preusmeravajući energiju tela sa varenja na „preživljavanje“.

„U kratkom roku, hormoni stresa pomažu telu da se fokusira na opstanak“, kaže dr Korenblit za Real Simple. „Tokom akutnog stresa, želudac se može sporije prazniti, dok debelo crevo postaje aktivnije, što može dovesti do mučnine, gubitka apetita, grčeva ili ređe stolice.“ Kod nekih se javlja i poznati osećaj „leptirića u stomaku“.

Neurotransmiteri koje proizvode creva takođe učestvuju u ovoj komunikaciji. Crevne bakterije pomažu u proizvodnji dopamina, pa kada su creva upaljena ili neuravnotežena — što se često dešava tokom stresa — nivoi dopamina mogu pasti. „Dopamin pomaže i u pokretljivosti creva i smanjenju upale“, kaže dr Asma Khapra. „Stres tako može stvoriti začarani krug: pogoršava zdravlje creva, smanjuje dopamin i time dodatno utiče na raspoloženje i varenje.“

Otprilike 90% serotonina se takođe nalazi u crevima, pa njegov disbalans može doprineti lošem raspoloženju.

Dr Khapra dodaje da stres može povećati propustljivost creva („leaky gut“), slabeći crevnu barijeru i omogućavajući prolazak bakterija i iritansa, što dodatno izaziva upalu.

Kako stres pogoršava IBS simptome

Kod osoba koje već imaju sindrom iritabilnog creva (IBS), stres može značajno pogoršati simptome. IBS pogađa do 10% populacije i utiče na pokretljivost i osetljivost creva, što dovodi do bola u stomaku, nadutosti i promena u pražnjenju.

„IBS se danas razume kao poremećaj interakcije creva i mozga“, kaže dr Korenblit. Stres može ubrzati ili usporiti rad creva i povećati osetljivost na bol, pa se normalne senzacije poput gasova ili kretanja stolice mogu doživeti kao neprijatne ili bolne.

„Zato se stresni životni događaji često poklapaju sa pogoršanjem simptoma“, objašnjava on. „I zato lečenje IBS-a najbolje funkcioniše kada obuhvata i creva i upravljanje stresom.“

Kako crevni mikrobiom utiče na stres

Crevni mikrobiom, zajednica bakterija u digestivnom traktu, pomaže u regulaciji hormona stresa poput kortizola i u proizvodnji neurotransmitera kao što je serotonin. Kada je u ravnoteži, može da podrži raspoloženje i pomogne u regulaciji reakcija na stres. Ali kada je poremećen, stanje poznato kao disbioza, povezuje se sa pojačanom anksioznošću i depresivnim simptomima, većom reaktivnošću na stres i težom emocionalnom regulacijom.

Ovaj odnos funkcioniše i u suprotnom smeru. „Stres utiče i na sastav mikrobioma i na to kako ti mikrobi funkcionišu“, kaže dr Korenblit. „Istraživanja na ljudima pokazuju da je psihološki stres povezan sa promenama u zastupljenosti određenih bakterija u crevima, iako još uvek ne možemo reći da stres sam po sebi objašnjava sve promene u mikrobiomu.“ Ishrana, lekovi poput antibiotika, san i bolesti takođe imaju važnu ulogu.

Kako ishranom podržati creva

Pored sna i redovnog kretanja, ishrana je ključni deo podrške osi crevo–mozak.

Jedna polazna tačka su fermentisane namirnice. One prirodno sadrže probiotike, odnosno žive bakterije koje pomažu zdravlju creva. „Čak i male količine fermentisane hrane, ako se redovno konzumiraju, mogu biti korisne“, kaže dijetetičarka za zdravlje creva Alisa Simpson. To može izgledati kao nekoliko kašika dnevno kiselog kupusa ili kimčija, jedna porcija jogurta ili kefira, ili oko 120 ml kombuhe nekoliko puta nedeljno. Ako je sistem osetljiv, preporučuje se postepeno uvođenje.

„Vlakna takođe igraju važnu ulogu u zdravlju creva i često su potcenjena kada je u pitanju regulacija stresa“, kaže Simpsonova. Ona pomažu redovnom varenju i hrane korisne bakterije u crevima. „Zauzvrat, mikrobi proizvode jedinjenja poput kratkolančanih masnih kiselina koje pomažu u regulaciji upale i utiču na signalizaciju između creva i mozga, doprinoseći stabilnijem nervnom sistemu.“

Iako se opšte preporuke kreću oko 30–38 g vlakana dnevno za muškarce i 21–25 g za žene (u zavisnosti od uzrasta i kalorijskog unosa), Simpsonova naglašava da je vrsta vlakana jednako važna kao i količina. „Korisno je težiti ka oko 30 različitih biljnih namirnica nedeljno, jer veća raznovrsnost biljaka u ishrani doprinosi raznovrsnijem mikrobiomu.“

To može uključivati voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke, orašaste plodove, semenke i začinsko bilje — poput bobičastog voća, lisnatog povrća, ovsa, sočiva, badema, lanenog semena i svežeg peršuna ili korijandera.

Sve u svemu, pristup zasnovan na „pravoj hrani“ može biti važan način da se podrži zdravlje creva i uravnoteženija reakcija na stres.

