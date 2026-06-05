Kalum Tarner, Hari Stajls, Pol Meskal... Čini se da muškarci rođeni u znaku Vodolije u poslednje vreme posebno dobro prolaze i sve se češće nameću kao novi se*s simboli. No postoji li razlog za tu iznenadnu popularnost? Valja napomenuti da se Vodolija nikada nije smatrala posebno senzualnim ili intrigantnim znakom. U njenoj prirodi su izraženi distanca i neka unutarnja lakoća zbog koje se te osobe nikada u potpunosti ne prepuštaju fizičkim i strastvenim odnosima. Kod njih nema previše ljubomore, a malo pažnje posvećuju isključivo fizičkoj i materijalnoj strani zajedničkog života.

Složena priroda Vodolije

Muškarac Vodolija nema nimalo jednostavan karakter. Ima izražene egocentrične crte koje neizbežno utiču na njegove odnose i ljubavni život. Njegov osećaj "superiornosti", u kombinaciji s kultom lične slobode, često se pretvara u prividnu nezainteresovanost za voljenu osobu, zbog čega može delovati prilično hladno i neuhvatljivo. No stvari se sada menjaju, u skladu s onim što se događa na nebu.

Doba Vodolije menja pravila

Podsetimo, ušli smo u doba Vodolija, vreme ideja i tehnologije u kojem se čini da se težina i važnost određenih osećaja menjaju ili padaju u drugi plan. Upravo zato muškarci ovog znaka odjednom postaju senzualni: bolje se uklapaju u tip zavođenja koji odgovara društvenim mrežama, veštačkoj inteligenciji i drugačijem načinu na koji danas živimo i shvatamo odnose.

Zvezdane kombinacije i ljubavni afiniteti

Naravno, svaki znak ima svoje afinitete, a dinamika u paru zavisi od kompatibilnosti s drugim znakovima. Primera radi, veza Kaluma Tarnera s Dua Lipom, koja je Lavica, pokazuje komplementarnost koju Vodolija ima sa svojim suprotnim znakom jer se suprotnosti često privlače.

Tu je i Hari Stajls, zaljubljen u Strelicu Zoi Kravic, što ne čudi jer je reč o dva znaka koja slave slobodu i distancu, čak i kada se vole.

No postoje i Vodolije poput Pola Meskala koji u partnerki, više od nezavisnosti, traže logiku i preciznost, pa se vežu za Device poput Grejsi Abrams.

Treba se setiti i tipične fluidnosti Vodolije, znaka koji ne zazire od ljubavnih prijateljstava, slobodnih se*sualnih odnosa i veza koje nikada nisu do kraja definisane. Nove generacije prepoznaju se u tim karakteristikama, zbog čega bi muškarac Vodolija mogao postati upravo ono što se danas traži: partner koji je najviše u korak s vremenom.

Video: