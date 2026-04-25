Četiri horoskopska znaka dobijaju snažan znak iz univerzuma 26. aprila 2026. godine.

Tokom aspekta Merkur kvadrat Jupiter, nešto što ste držali u sebi postaje javno.

Postoji nešto što niste želeli da podelite sa drugima. Ipak, znali ste da će pre ili kasnije morati da izađe na videlo. U nedelju se to i dešava. Ovaj tranzit vam pomaže da se oslobodite onoga što vas je opterećivalo — bilo da je reč o negativnim mislima ili nečemu što ste morali da izbacite iz sebe.

Ovi horoskopski znaci dobijaju jasan znak da je sada ili nikad. Potrebno je da otkrijete šta se zaista dešava kako biste konačno mogli da nastavite dalje.

Blizanci

U nedelju se budite rasejani. Konačno znate šta treba da kažete jednoj osobi i previše ste uzbuđeni da biste sabrali misli — tu kafa stupa na scenu.

Kada se razbudite (i ne mora nužno uz kofein), zakazujete razgovor koji mora da se desi. Jasno vam je šta treba da kažete i ne želite više da čekate.

Iako ste dugo izbegavali ovaj razgovor, sada shvatate da nemate izbora. Morate da se oslobodite tog tereta, a Merkur kvadrat Jupiter vam daje savršenu priliku za to.

Devica

Biti vi nije uvek lako, najviše zbog preteranog razmišljanja i stalne analize. Međutim, tokom ovog tranzita uspevate da to iskoristite u svoju korist i razrešite nešto važno za vaš napredak.

Zahvaljujući tome što ste sve detaljno analizirali, stvari konačno „kliknu“ i otkrivaju vam istinu. U nedelju dolazite do suštine problema koji vas već dugo muči. Sada je sve jasno.

Jarac

Univerzum vam sprema nešto veliko ovog dana. Sva uzdržanost i kontrola koje ste pokazivali sada vam idu u prilog.

Postojao je trenutak kada ste mislili da ste propustili savršenu priliku jer ste previše planirali. Međutim, tokom ovog tranzita, tajming vam je savršen. Uviđate da su planiranje i strategija zapravo vaša najveća snaga.

Ispostavlja se da je to što ste takvi kakvi jeste — bila prava stvar. Vaš optimizam je sada opravdan. Nastavite tako!

Ribe

Postoji nešto u šta niste bili sigurni. Međutim, u nedelju dobijate jasan znak koji razjašnjava sve nedoumice.

Merkur kvadrat Jupiter vam pomaže da uvidite koji su snovi realni i vredni truda. Istovremeno shvatate da je možda vreme da neke druge snove pustite.

I to je u redu. Imate ograničeno vreme, pa je bolje da se fokusirate na jedan ili dva ostvariva cilja i posvetite im se u potpunosti. Ako uložite trud, uspeh neće izostati, ističe Your Tango.

