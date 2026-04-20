Proteini u prahu postali su jedan od najpopularnijih dodataka ishrani, posebno među ljudima koji se rekreativno bave fizičkom aktivnošću i sportistima. Koriste se zbog praktičnosti i lakog načina da se poveća dnevni unos proteina, ali mnogi se i dalje pitaju koliko su zaista potrebni i da li su potpuno bezbedni.

Najčešće proteini dolaze iz surutke (whey), kazeina ili biljnih izvora poput soje, graška i pirinča. Njihova glavna prednost je što omogućavaju unos proteina bez velikog broja kalorija, što može pomoći kod izgradnje mišića i oporavka nakon treninga.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se isti nutrijenti mogu dobiti i iz obične hrane kao što su jaja, meso, riba i mahunarke, koje uz proteine sadrže i vitamine, minerale i vlakna. Zbog toga se proteinski prah smatra dodatkom, a ne zamenom za normalnu ishranu.

Njihova upotreba može biti korisna kada je teško uneti dovoljno proteina kroz hranu, ali postoje i potencijalni nedostaci. Neki proizvodi sadrže zaslađivače, arome i dodatke, dok kod osetljivih osoba mogu izazvati probavne smetnje, poput nadutosti stomaka ili intolerancije na laktozu.

Takođe, kvalitet proizvoda varira, pa je važno birati proverene brendove, jer neki proteinski prahovi mogu sadržati tragove nepoželjnih supstanci zbog lošije kontrole proizvodnje.

Zaključak je da proteini u prahu mogu biti koristan dodatak ishrani, ali samo uz pravilnu upotrebu i balansiranu ishranu zasnovanu na prirodnim namirnicama.

Video: